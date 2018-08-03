Мостовой: «Надеюсь, дерби будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от столичного дерби, в котором во втором туре РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак»​.

«Понятно, что игрокам обеих команд непросто войти в ритм после чемпионата мира. Но повышенная мотивация и атмосфера этого дерби должны будут придать соперникам дополнительных моральных сил, заставить их играть через «не могу».

По крайней мере по первым матчам «Спартаку» и «Локомотиву» в самоотдаче не откажешь, хотя качество игры пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, матч в Черкизово будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА», – заявил Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.