Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Надеюсь, дерби будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА»

Мостовой: «Надеюсь, дерби будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА»

3 августа 2018, 08:16
10

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от столичного дерби, в котором во втором туре РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак»​.

«Понятно, что игрокам обеих команд непросто войти в ритм после чемпионата мира. Но повышенная мотивация и атмосфера этого дерби должны будут придать соперникам дополнительных моральных сил, заставить их играть через «не могу».

По крайней мере по первым матчам «Спартаку» и «Локомотиву» в самоотдаче не откажешь, хотя качество игры пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, матч в Черкизово будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА», – заявил Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1533274417
Насчет более "веселого", это он не по адресу. Это ему в театр к Петросяну надо. А тут хочется надеятся что матч будет бескомпромисным и боевым.
Ответить
KOLBIS
1533282912
Больше одного мяча не забьют в этом матче...
Ответить
никорос
1533282922
тоже надеюсь) вперед спартак!
Ответить
OfaZavr
1533285173
все болельщики так же будут не против если этот матч получиться зрелищным, боевым и держащим в напряжении до последней минуты!)
Ответить
серега кашин
1533288020
надеемся и пусть спартак победит
Ответить
Полная Канистра
1533290399
вам саша лучше в цирк сходить там и вправду весело обхохочешься а нам не веселье нужно а настоящая боевая интересная игра
Ответить
Мары
1533292322
Да так и будет.Не знаю кто в противостоянии будет праздновать успех, но всё складывается таким образом, что матч реально будет весёлым.Обе команды играющие, у обоих команд, учитывая начало сезона, ожидания завышенные и в то же время ни чего не давит (не турнирное положение, ни возможность осечки).Поле хорошее, болел будет кер знает сколько(в смысле много).Что ещё надо то ? Хотя нет.Надо ещё чтобы люди в чёрном игру не сломали как в прошлом году.
Ответить
тщмек 19
1533292368
0-0, как в прошлый раз
Ответить
gennadiy
1533295080
Поэтому его и не покажут по ТВ.ТВ всё делаетдля загнивание нашего футбола
Ответить
zigbert
1533306542
Не хотелось бы судейских ошибок. Простым матч никак не назовешь.
Ответить
Главные новости
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
1
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
19
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+