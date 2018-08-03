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    Мостовой: «Надеюсь, дерби будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от столичного дерби, в котором во втором туре РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак»​.

    «Понятно, что игрокам обеих команд непросто войти в ритм после чемпионата мира. Но повышенная мотивация и атмосфера этого дерби должны будут придать соперникам дополнительных моральных сил, заставить их играть через «не могу».

    По крайней мере по первым матчам «Спартаку» и «Локомотиву» в самоотдаче не откажешь, хотя качество игры пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, матч в Черкизово будет более веселым, чем игра за Суперкубок между «Локо» и ЦСКА», – заявил Мостовой.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    03.08.2018 08:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 3 августа 2018, 17:29

      Не хотелось бы судейских ошибок. Простым матч никак не назовешь.

      3
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 3 августа 2018, 14:18

      Поэтому его и не покажут по ТВ.ТВ всё делаетдля загнивание нашего футбола

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 августа 2018, 13:32

      0-0, как в прошлый раз

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 13:32

      Да так и будет.Не знаю кто в противостоянии будет праздновать успех, но всё складывается таким образом, что матч реально будет весёлым.Обе команды играющие, у обоих команд, учитывая начало сезона, ожидания завышенные и в то же время ни чего не давит (не турнирное положение, ни возможность осечки).Поле хорошее, болел будет кер знает сколько(в смысле много).Что ещё надо то ?
      Хотя нет.Надо ещё чтобы люди в чёрном игру не сломали как в прошлом году.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 12:59

      вам саша лучше в цирк сходить там и вправду весело обхохочешься а нам не веселье нужно а настоящая боевая интересная игра

      5
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      Рейтинг: +7547

      серега кашин 3 августа 2018, 12:20

      надеемся и пусть спартак победит

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:32

      все болельщики так же будут не против если этот матч получиться зрелищным, боевым и держащим в напряжении до последней минуты!)

      5
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      Рейтинг: +103

      никорос 3 августа 2018, 10:55

      тоже надеюсь) вперед спартак!

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 10:55

      Больше одного мяча не забьют в этом матче...

      2
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 3 августа 2018, 08:33

      Насчет более "веселого", это он не по адресу. Это ему в театр к Петросяну надо. А тут хочется надеятся что матч будет бескомпромисным и боевым.

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