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    Березуцкий: «Клубы покупают мусор, если финансируются государством. Когда они тратят чужие деньги – это девять из десяти игроков»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение по поводу лимита на легионеров в РПЛ и заявил, что государственное финансирование плохо влияет на качество покупаемых клубом футболистов.

    «Я против лимита. Нужна свободная конкуренция. Или хотя бы лимит на заявку 10+15, чтобы тренер мог ставить лучших из имеющихся.

    Клубы покупают мусор? Многое зависит от государственного финансирования. Когда человек тратит свои деньги, то не привезeт мусор. Разве что один раз из 10 ошибeтся. А когда чужие – девять из 10», – сказал Березуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2018 14:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:56

      Все связанное с мусором должно быть в контейнере. Прав Вася.

      2
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      Рейтинг: +468

      Alemann 2 августа 2018, 22:03

      Совершенно верно. С другой стороны, если сейчас одномоментно прекратить все финансовые дотации профессиональным клубам (что, в общем-то, было бы правильно), в России живых останется клубов 5, максимум.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 20:48

      Мусорные игроки, мусорные клубы, мусорный чемпионат, а змс ( заслуженный мусор спорта... )

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:56

      вот здесь можно с ним согласиться. и не только привозят посредственностей за чужой счет но и распределяют эти средства на свои нужды, так что потом клуб оказывается на гране исчезновения.

      5
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 2 августа 2018, 18:37

      этот васек прав в том, что в россии ни кто не тратит деньги футбол (ну за исключением 2-3 меценатов), все воруют и через офшоры тратятся на свои семьи...при этом воруют только бюджетные средства.....если говорить про футболистов, то учитывая размеры их зряплат и уровень игры, то они тоже воруют бюджетные деньги....зарабатывать ни кто не умеет и не хочет....только воруют, есь

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 августа 2018, 18:28

      А я говорил что Васе пора в эксперты, все задатки на лицо!!!

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 августа 2018, 17:31

      Запретить госфинансирование , пусть останется 6-8 клубов ,но на самоокупаемости .....

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 августа 2018, 15:56

      Вася, ты прав.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 августа 2018, 15:42

      У нас в России единицы могут тратить на футбол большие деньги. Если денег нет будут покупать в Африке шлак оптом как раньше. Это будет обратной стороной без лимита. Надо расти юных используя мировой опыт и главным критерием делать быструю работу с мячом. А с лимитом искать золотую середину

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 15:17

      Вася с опытом, пора продвигать его в руководства российского футбола, а пердунов всяких и казнокрадов, клоунов, усатых на пенсию отправить, хотя не, рано же нынче на пенсию уходить, пущай в "пятерочке" сторожами поработают )))

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