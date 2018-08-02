Березуцкий: «Клубы покупают мусор, если финансируются государством. Когда они тратят чужие деньги – это девять из десяти игроков»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение по поводу лимита на легионеров в РПЛ и заявил, что государственное финансирование плохо влияет на качество покупаемых клубом футболистов.

«Я против лимита. Нужна свободная конкуренция. Или хотя бы лимит на заявку 10+15, чтобы тренер мог ставить лучших из имеющихся.

Клубы покупают мусор? Многое зависит от государственного финансирования. Когда человек тратит свои деньги, то не привезeт мусор. Разве что один раз из 10 ошибeтся. А когда чужие – девять из 10», – сказал Березуцкий.