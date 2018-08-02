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  • Березуцкий: «Клубы покупают мусор, если финансируются государством. Когда они тратят чужие деньги – это девять из десяти игроков»

Березуцкий: «Клубы покупают мусор, если финансируются государством. Когда они тратят чужие деньги – это девять из десяти игроков»

2 августа 2018, 14:23
27

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение по поводу лимита на легионеров в РПЛ и заявил, что государственное финансирование плохо влияет на качество покупаемых клубом футболистов.

«Я против лимита. Нужна свободная конкуренция. Или хотя бы лимит на заявку 10+15, чтобы тренер мог ставить лучших из имеющихся.

Клубы покупают мусор? Многое зависит от государственного финансирования. Когда человек тратит свои деньги, то не привезeт мусор. Разве что один раз из 10 ошибeтся. А когда чужие – девять из 10», – сказал Березуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (27)
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PUZIAKA
1533209147
Как всегда на бомбардире, название статьи приписывает Васе слова, которых он не говорил, лишь бы кликнули на статью хомячки. Я вот кликнул. Как и ты, который читает этот комментарий. Бомбардир молодцы, че, деньги с рекламы капают.
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hevbn 28
1533210251
Подписываюсь под каждым словом, и про лимит ,я не знаю ни одного нормального человека в футболе который был бы за лимит , такое складывается впечатление ,что его нам придумали или "инопланетяни" или просто вредители-псевдопатриоты , а по поводу государственных клубов это вообще всегдашняя проблема нашей страны , у нас почему то не понимают ( а может делают вид , что не понимают) что деньги "не чьими" быть не могут , а государственные деньги это почти что не чьи деньги.
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DOCTOR PENALTY
1533210605
Только-что прочитал статью Н.Живоглядова про то, как Факел Воронеж вывозят на свалку. Мусора в нашем футболе всё больше и больше... Но Василий рассуждает поверхностно. Если следовать его понятиям и оставить в России только частные клубы, играть будет некому. А если правительство будет продолжать отнимать у людей каждую копейку, которую только заметит, на стадионы ходить будет некому. Футбол останется только в Москве и обожаемом правительством Питере. Коррупция придушила экономику вместе с футболом, ближайшие годы будут тяжелейшими для футбола.
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омск55
1533210858
Что то Березуцкий в последнее время много говорит
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mihail200606
1533211997
Вася заговорил...
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FanatSerj
1533212230
Вася с опытом, пора продвигать его в руководства российского футбола, а пердунов всяких и казнокрадов, клоунов, усатых на пенсию отправить, хотя не, рано же нынче на пенсию уходить, пущай в "пятерочке" сторожами поработают )))
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Сильвербой
1533223737
А я говорил что Васе пора в эксперты, все задатки на лицо!!!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1533224227
этот васек прав в том, что в россии ни кто не тратит деньги футбол (ну за исключением 2-3 меценатов), все воруют и через офшоры тратятся на свои семьи...при этом воруют только бюджетные средства.....если говорить про футболистов, то учитывая размеры их зряплат и уровень игры, то они тоже воруют бюджетные деньги....зарабатывать ни кто не умеет и не хочет....только воруют, есь
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OfaZavr
1533225392
вот здесь можно с ним согласиться. и не только привозят посредственностей за чужой счет но и распределяют эти средства на свои нужды, так что потом клуб оказывается на гране исчезновения.
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zigbert
1533290211
Все связанное с мусором должно быть в контейнере. Прав Вася.
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