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  • Пименов: «Не могу вспомнить встречи «Локо» и «Спартака», которая была бы скучна»

Пименов: «Не могу вспомнить встречи «Локо» и «Спартака», которая была бы скучна»

2 августа 2018, 09:21
7

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов ждет интересной игры в столичном дерби, в котором в рамках второго тура российской Премьер-лиги железнодорожники сыграют со «Спартаком».

«Дерби — это всегда интересно. Сейчас «Локомотиву» надо отстаивать чемпионские позиции. Тем более в матче с «Уфой» у «Локо», наверное, была не осечка, а спасение, когда Гилерме потащил пенальти. При этом, конечно, у «Локомотива» неправильно не засчитали гол.

И здесь я согласен с Семиным, что необходимо внедрять в нашем чемпионате VAR, чтобы не было лишних споров. Эта система очень важна для российского чемпионата.

Да, конечно, все говорят, что она очень дорогая, но чемпионат мира провести ведь гораздо дороже. Это не строительство стадионов – так что деньги выделить можно. Да и болельщикам с VAR футбол смотреть интереснее, это элемент шоу.

Что касается предстоящей игры, то думаю, будет интереснейший матч. Вспоминаю противостояния «Локо» и «Спартака» и не могу здесь найти такой встречи, которая была бы скучна. Думаю, и сейчас все будет, как и всегда», – заявил Пименов.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пименов Руслан Семин Юрий
Комментарии (7)
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OfaZavr
1533196972
хорошо бы и в этот раз игра получилась зрелищная и яркая, дерби должно быть супер!
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Зарема лис
1533197818
В прошлом году со снегом было очень скучно, ну а так всегда интересные матчи были!
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Мары
1533198678
Особенно этой весной матч был просто огонь.Игроки ловили друг друга и мяч грязно серого цвета.Из за мелькавшей в воздухе изморози и частых падений, номеров игроков на спинах, разобрать было просто не возможно.Картинка с телека показывала как 20 мужиков бегали по полю в поиске чувака в шапке - неведимке.А венцом этой трагикомедии стал улётно забивной итог, 0-0 ! Мне этого интереса на долго хватило.
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Полная Канистра
1533204529
Битва на подходе. Должны показать красивый боевой матч думаю ничьи не будет игра до одного гола а может и больше. Спартак должен победить !!!!!
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тщмек 19
1533207424
Да фигня игры...Одна, правда, была суперская - это когда по нолям в прошлом сезоне, я думал, Игнатьева в сборную после той игры без варианттов
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AZ
1533217521
В этом году тухлые 0-0... Которые даже по МАТЧу не показали... Правда погода внесла свою лепту...
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zigbert
1533284278
Встреча обещает быть интересной и напряженной.
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