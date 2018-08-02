Пименов: «Не могу вспомнить встречи «Локо» и «Спартака», которая была бы скучна»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов ждет интересной игры в столичном дерби, в котором в рамках второго тура российской Премьер-лиги железнодорожники сыграют со «Спартаком».

«Дерби — это всегда интересно. Сейчас «Локомотиву» надо отстаивать чемпионские позиции. Тем более в матче с «Уфой» у «Локо», наверное, была не осечка, а спасение, когда Гилерме потащил пенальти. При этом, конечно, у «Локомотива» неправильно не засчитали гол.

И здесь я согласен с Семиным, что необходимо внедрять в нашем чемпионате VAR, чтобы не было лишних споров. Эта система очень важна для российского чемпионата.

Да, конечно, все говорят, что она очень дорогая, но чемпионат мира провести ведь гораздо дороже. Это не строительство стадионов – так что деньги выделить можно. Да и болельщикам с VAR футбол смотреть интереснее, это элемент шоу.

Что касается предстоящей игры, то думаю, будет интереснейший матч. Вспоминаю противостояния «Локо» и «Спартака» и не могу здесь найти такой встречи, которая была бы скучна. Думаю, и сейчас все будет, как и всегда», – заявил Пименов.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.