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    Пименов: «Не могу вспомнить встречи «Локо» и «Спартака», которая была бы скучна»

    Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов ждет интересной игры в столичном дерби, в котором в рамках второго тура российской Премьер-лиги железнодорожники сыграют со «Спартаком».

    «Дерби — это всегда интересно. Сейчас «Локомотиву» надо отстаивать чемпионские позиции. Тем более в матче с «Уфой» у «Локо», наверное, была не осечка, а спасение, когда Гилерме потащил пенальти. При этом, конечно, у «Локомотива» неправильно не засчитали гол.

    И здесь я согласен с Семиным, что необходимо внедрять в нашем чемпионате VAR, чтобы не было лишних споров. Эта система очень важна для российского чемпионата.

    Да, конечно, все говорят, что она очень дорогая, но чемпионат мира провести ведь гораздо дороже. Это не строительство стадионов – так что деньги выделить можно. Да и болельщикам с VAR футбол смотреть интереснее, это элемент шоу.

    Что касается предстоящей игры, то думаю, будет интереснейший матч. Вспоминаю противостояния «Локо» и «Спартака» и не могу здесь найти такой встречи, которая была бы скучна. Думаю, и сейчас все будет, как и всегда», – заявил Пименов.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.08.2018 09:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:17

      Встреча обещает быть интересной и напряженной.

      2
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      Рейтинг: +3418

      AZ 2 августа 2018, 16:45

      В этом году тухлые 0-0... Которые даже по МАТЧу не показали... Правда погода внесла свою лепту...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 августа 2018, 13:57

      Да фигня игры...Одна, правда, была суперская - это когда по нолям в прошлом сезоне, я думал, Игнатьева в сборную после той игры без варианттов

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 августа 2018, 13:08

      Битва на подходе. Должны показать красивый боевой матч думаю ничьи не будет игра до одного гола а может и больше. Спартак должен победить !!!!!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 11:31

      Особенно этой весной матч был просто огонь.Игроки ловили друг друга и мяч грязно серого цвета.Из за мелькавшей в воздухе изморози и частых падений, номеров игроков на спинах, разобрать было просто не возможно.Картинка с телека показывала как 20 мужиков бегали по полю в поиске чувака в шапке - неведимке.А венцом этой трагикомедии стал улётно забивной итог, 0-0 !
      Мне этого интереса на долго хватило.

      6
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 2 августа 2018, 11:16

      В прошлом году со снегом было очень скучно, ну а так всегда интересные матчи были!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 11:02

      хорошо бы и в этот раз игра получилась зрелищная и яркая, дерби должно быть супер!

      5
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