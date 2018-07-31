Алисон: «Я в «Ливерпуле» первый день и уже чувствую себя как дома»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон провел первую тренировку с командой.
«Я отдыхал с семьей несколько дней, но я не мог дождаться начала подготовки с сезону. Я в «Ливерпуле» первый день и уже чувствую себя как дома.
По первым впечатлениям мне не кажется, что здесь будет тяжело, – это отличная команда с потрясающими игроками. Уверен, сезон будет великолепным для нас», – сказал Алисон.
Алисон перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. Он стал самым дорогим вратарем в истории.
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Источник: ФК «Ливерпуль»