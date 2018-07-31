Агент: «Хеведес слишком медленный для РПЛ. Это не самый лучший выбор для «Локомотива»

Немецкий футбольный агент Франц Херцог скептически относится к возможному переходу защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в «Локомотив». По его мнению, 30-летний футболист по своим качествам не подходит для выступления в РПЛ.

«Хеведес стоит около 9 миллионов евро, ему сейчас 30 лет и для московской команды это не самый лучший выбор.

В чемпионате России много быстрых нападающих, а Бенедикту не хватает скорости. Это хороший футболист, полезен при позиционной обороне, но слишком медленный для вашей лиги», – сказал Херцог.

Ранее сообщалось, что Хеведес перейдет в московский клуб за 5 миллионов евро. Генеральный директор «Шальке» подтвердил, что в уже ближайшее время немец может присоединиться к «Локомотиву».