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  • Агент: «Хеведес слишком медленный для РПЛ. Это не самый лучший выбор для «Локомотива»

Агент: «Хеведес слишком медленный для РПЛ. Это не самый лучший выбор для «Локомотива»

31 июля 2018, 15:43
15

Немецкий футбольный агент Франц Херцог скептически относится к возможному переходу защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в «Локомотив». По его мнению, 30-летний футболист по своим качествам не подходит для выступления в РПЛ.

«Хеведес стоит около 9 миллионов евро, ему сейчас 30 лет и для московской команды это не самый лучший выбор.

В чемпионате России много быстрых нападающих, а Бенедикту не хватает скорости. Это хороший футболист, полезен при позиционной обороне, но слишком медленный для вашей лиги», – сказал Херцог.

Ранее сообщалось, что Хеведес перейдет в московский клуб за 5 миллионов евро. Генеральный директор «Шальке» подтвердил, что в уже ближайшее время немец может присоединиться к «Локомотиву».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Шальке-04 Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (15)
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кузнецов артем
1533041488
Шальке просто избавляется от лавочника, в новом сезоне у них уже наигрывалась другая связка цз в товарняках
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avera
1533045332
Где он видит быстрых нападающих.Бегают быстро,но без меча.
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Randy Ram
1533046127
А Игнашевич и Березуцкие прямо таки Усэйны Болты были, да?
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Smithy
1533046592
Похоже немец знает о нашей лиги больше нас. Кто в нашей лиге быстрый нападающий?)
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Сильвербой
1533050716
Про быстрых нападающих просто огонь!!!!
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OfaZavr
1533053804
видать не осведомлен агент как следует о нашей лиге раз увидал много быстрых нападающих))
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zigbert
1533058634
Не всегда скоростные защитники справляются со своими обязанностями. Немаловажным критерием является опыт игрока.
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