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Моуринью заблокировал трансфер Линделефа в «Лион»

30 июля 2018, 07:05
2

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф входит в трансферные интересы «Лиона».

В английском клубе не намерены расставаться со шведским игроком. Главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью лично заблокировал трансфер 24-летнего футболиста.

Линделеф выступает в составе «МЮ» с лета 2017 года. Его переход из «Бенфики» обошелся британцам в 35 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Контракт защитника с манкунианцами рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошедшем чемпионате Линделеф сыграл в 17 матчах Премьер-лиги, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: L' Equipe
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Лион Линделеф Виктор Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1532924475
Деньги за парня заплачены не малые, но он пока в команде играет мало и видно не доволен своим положением дел и игровым временем проведенным на поле. Это у нас могут полировать лавку и курить бамбук, бухать и отбывать номер на тренировках. А потом рассказывать о депрессии, о нравах в команде, болельщики не приняли "чужого" и т.д.
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Cules2013
1532929907
Наверное, это не в стиле Моуриньо выгонять своих любимых защитников после первого же сезона в клубе. Всё-таки, это более логичное решение, чем продать его и негласно признать трансфер провальным, т.к. парень толком-то и не играл, не акклиматизировался. Хотя смотрю я на то, как Жозе игроков в расход пускает, то может и не заиграет.
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