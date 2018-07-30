Моуринью заблокировал трансфер Линделефа в «Лион»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф входит в трансферные интересы «Лиона».

В английском клубе не намерены расставаться со шведским игроком. Главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью лично заблокировал трансфер 24-летнего футболиста.

Линделеф выступает в составе «МЮ» с лета 2017 года. Его переход из «Бенфики» обошелся британцам в 35 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Контракт защитника с манкунианцами рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошедшем чемпионате Линделеф сыграл в 17 матчах Премьер-лиги, не отметившись в них результативными действиями.