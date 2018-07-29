Дугалич: «Большая часть тюменского стадиона болела за Дзюбу»

Защитник «Енисея» Раде Дугалич поделился впечатлениями от матча первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Для сибиряков это был первый поединок в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Меня поразило, что пришел полный стадион, было много болельщиков. Большинство, конечно, болело за Артема Дзюбу и за «Зенит». Но, я надеюсь, что со временем все изменится: придет наше время и за нас будут болеть в каждом городе.

У нас пока новая команда, только что собрались ребята. В первом тайме все получалось – выходили из обороны, дисциплинированно играли. Во втором тайме делали тоже самое, не могу ничего плохого сказать. Просто не дотерпели последние десять минут. Получили два мяча. Но мы будем двигаться дальше», – сказал защитник.

Ранее игрок выступал за «Тосно», по итогам прошлого сезона вылетевшее в ФНЛ, а позже прекратившее существование.