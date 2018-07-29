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  • Дугалич: «Большая часть тюменского стадиона болела за Дзюбу»

Дугалич: «Большая часть тюменского стадиона болела за Дзюбу»

29 июля 2018, 20:42
5

Защитник «Енисея» Раде Дугалич поделился впечатлениями от матча первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Для сибиряков это был первый поединок в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Меня поразило, что пришел полный стадион, было много болельщиков. Большинство, конечно, болело за Артема Дзюбу и за «Зенит». Но, я надеюсь, что со временем все изменится: придет наше время и за нас будут болеть в каждом городе.

У нас пока новая команда, только что собрались ребята. В первом тайме все получалось – выходили из обороны, дисциплинированно играли. Во втором тайме делали тоже самое, не могу ничего плохого сказать. Просто не дотерпели последние десять минут. Получили два мяча. Но мы будем двигаться дальше», – сказал защитник.

Ранее игрок выступал за «Тосно», по итогам прошлого сезона вылетевшее в ФНЛ, а позже прекратившее существование.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Дзюба Артем Дугалич Раде
Комментарии (5)
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Обер-КанцлерЪ
1532886458
Раде Дугалич, если хочешь чтоб за твою команду болели в каждом городе - переходи в Зенит! Такой мощный защитник был бы очень кстати!
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prezent2017
1532888271
Дугалич обладатель кубка , однако! Не хухры-мухры.
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Рубик Докоян
1532889800
Любимец бабушек в этом сезоне будет неудержим. Сборной Италии лучше не попадаться нам по жребию в одну группу на отборочные игры Евро 2020г.
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val-berezko
1532892691
За что болеем,такой и футбол у нас.
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