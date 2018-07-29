ФНЛ. «Краснодар-2» обыграл «Мордовию», «Томь» победила «Ротор» и осталась на первом месте

Состоялись очередные матчи третьего тура первенства ФНЛ. Дебютант турнира «Краснодар-2» переиграл в гостях «Мордовию», также вышедшую из ПФЛ. У хозяев отличился экс-спартаковец Владимир Обухов.

В другой встрече «Томь» всухую победила «Ротор». Сибиряки продолжают лидировать в турнирной таблице.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Томь (Томск) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Калинский, 31; 2:0 – Тлупов, 62.

Мордовия (Саранск) – Краснодар-2 – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Онугха, 49; 1:2 – Обухов, 52.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ