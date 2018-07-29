Черчесов: «За границей думали, что усы надежды – это усы женщины по имени Надежда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к акции «Усы надежды» во время чемпионата мира-2018.

– Помните акцию «Усы надежды»? Сначала вы к ней отнеслись скептически.

– Я вообще никак не отнесся. Я узнал про это только на первой пресс-конференции.

– Вся страна сплотилась в этом флешмобе. Сейчас, когда можно выдохнуть и посмеяться, как вам кажется, классная получилась акция?

– Понимаете, русский язык богатый. Если в России понимали, что означает фраза «усы надежды», то за границей думали, что это усы женщины, которую зовут Надежда. Так что иногда надо расшифровывать. Я отнесся к этому нормально. Раз это доставляет удовольствие и дает позитивный импульс, то пожалуйста. Другое дело, что даже немного обидно как-то – неужели во мне ничего нет, кроме усов? – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».