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  • Черчесов: «За границей думали, что усы надежды – это усы женщины по имени Надежда»

Черчесов: «За границей думали, что усы надежды – это усы женщины по имени Надежда»

29 июля 2018, 07:50
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к акции «Усы надежды» во время чемпионата мира-2018.

– Помните акцию «Усы надежды»? Сначала вы к ней отнеслись скептически.

– Я вообще никак не отнесся. Я узнал про это только на первой пресс-конференции.

– Вся страна сплотилась в этом флешмобе. Сейчас, когда можно выдохнуть и посмеяться, как вам кажется, классная получилась акция?

– Понимаете, русский язык богатый. Если в России понимали, что означает фраза «усы надежды», то за границей думали, что это усы женщины, которую зовут Надежда. Так что иногда надо расшифровывать. Я отнесся к этому нормально. Раз это доставляет удовольствие и дает позитивный импульс, то пожалуйста. Другое дело, что даже немного обидно как-то – неужели во мне ничего нет, кроме усов? – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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пряник929
1532840157
Съюморнул......
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alex1951
1532843650
А ничяго смэшнога. Было такое кино. И был там агэнт ,,НАДЕЖДА,, причем с усами,а играл артист Жжженов... Ну и чё теперь?
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Garrincha58
1532843795
да сбрей ты уже свои будёновки
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