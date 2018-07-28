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  • Карпин: «Не устроила игра «Ростова» во втором тайме с «Ахматом». Но все равно нужно поздравить ребят»

Карпин: «Не устроила игра «Ростова» во втором тайме с «Ахматом». Но все равно нужно поздравить ребят»

28 июля 2018, 23:48
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Первый тайм устроил по качеству, во втором тайме «Ростов» играл плохо из-за боязни пропустить. В этом случае уже не повлиять на игроков.

Раздражали неправильные решения в завершении атаки, но нужно все равно поздравить ребят, что добились нужного результата», – сказал Карпин.

Ростовчане с 25-й минуты встречи играли в большинстве. У «Ахмата» был удален защитник Андрей Семенов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Карпин Валерий
Комментарии (5)
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AHTUNGBOL
1532814060
С понтом под зонтом максималист..
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Almazovich
1532814782
Успехов Валерию Карпину!
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simoron81
1532831887
Скучный матч был
Ответить
ROSTOV SUPER
1532832110
Главное три очка в стартовом матче !
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a-rakhmatov
1532844188
При таком раскладе счет должен был быть разгромным.....в нападении еще не достаточно мастерства у Шомуродова, а одному Сигурдарсону тяжело одному тянуть линию нападения
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