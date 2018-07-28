Карпин: «Не устроила игра «Ростова» во втором тайме с «Ахматом». Но все равно нужно поздравить ребят»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Первый тайм устроил по качеству, во втором тайме «Ростов» играл плохо из-за боязни пропустить. В этом случае уже не повлиять на игроков.

Раздражали неправильные решения в завершении атаки, но нужно все равно поздравить ребят, что добились нужного результата», – сказал Карпин.

Ростовчане с 25-й минуты встречи играли в большинстве. У «Ахмата» был удален защитник Андрей Семенов.