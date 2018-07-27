ЦСКА снова хотел арендовать Мусу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб хотел арендовать нападающего «Лестера» Ахмеда Мусу.

– Не пытались вновь арендовать Ахмеда Мусу?

– Конечно, пытались. Но сейчас это очень сложно осуществить. Насколько я знаю, у англичан сейчас на столе лежит не одно предложение по аренде Ахмеда после того, как он сыграл на чемпионате мира. Однако, думаю, они почти до конца трансферного окна будут ждать варианта с полноценным трансфером.

Муса на правах аренды провел в ЦСКА вторую половину прошлого сезона. В его активе – 10 матчей, шесть голов и три результативные передачи.