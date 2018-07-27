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  • Каррера: «Адриано потянул мышцу, он не сыграет с «Оренбургом». У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут»

Каррера: «Адриано потянул мышцу, он не сыграет с «Оренбургом». У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут»

27 июля 2018, 18:56
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий Луис Адриано не поможет команде в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» из-за небольшого повреждения. Также итальянский специалист заявил, что пока полностью не определился со стартовым составом на игру.

«Адриано не сыграет завтра на 100%. В одной из игр на сборах он поскользнулся на мокром поле, потянул мышцу. Он работает индивидуально. выполняет упражнения. Думаю, к дерби будет готов.

У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут. Я еще не определился с составом полностью. Сомневаюсь по двум-трем позициям. Никто не имеет стопроцентного места в основе. К счастью, у меня 23 игрока и сыграть может каждый.

Верно ли, что трое сборников завтра не сыграют? Они будут с нами, они в форме. Завтра определюсь, кто из них сможет сыграть, а кто нет», -сказал Каррера.

Встреча «Спартак» – «Оренбург» состоится в субботу, 28 июля, на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Адриано Луис Ломовицкий Александр Каррера Массимо
Комментарии (10)
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1532707897
не гоже нам сейчас терять игроков в начале сезона хорошо что травма не так уж серьёзна надо быть всем поаккуратней
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Сильвербой
1532709025
Ну и выпускай значит парня, пусть пашет! Только так мы можем "своих головиных" получить!!!! Самедова в Тулу с Комбаровым!
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giluxa1963
1532709547
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OfaZavr
1532710270
причина его отсутствия конечно неприятна но оказалась весьма проста и незамысловата, здоровья Луису!
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Zivs
1532712078
на тренировке не присутствовал и начались домыслы. Здоровья!
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Мары
1532712358
Очень интересно будет на Ломовицкого глянуть.Крупный техничный парень.В спарингах смотрелся очень прилично.Теперь бы в официальной игре на него посмотреть.
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derrik2000
1532716005
Вот всё и разъяснилось! А то какая-то заметка здесь была опубликована. С каким-то душком...
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zigbert
1532754489
Поправляйся Луис ,ты нам нужен.
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