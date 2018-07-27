Каррера: «Адриано потянул мышцу, он не сыграет с «Оренбургом». У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий Луис Адриано не поможет команде в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» из-за небольшого повреждения. Также итальянский специалист заявил, что пока полностью не определился со стартовым составом на игру.

«Адриано не сыграет завтра на 100%. В одной из игр на сборах он поскользнулся на мокром поле, потянул мышцу. Он работает индивидуально. выполняет упражнения. Думаю, к дерби будет готов.

У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут. Я еще не определился с составом полностью. Сомневаюсь по двум-трем позициям. Никто не имеет стопроцентного места в основе. К счастью, у меня 23 игрока и сыграть может каждый.

Верно ли, что трое сборников завтра не сыграют? Они будут с нами, они в форме. Завтра определюсь, кто из них сможет сыграть, а кто нет», -сказал Каррера.

Встреча «Спартак» – «Оренбург» состоится в субботу, 28 июля, на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.