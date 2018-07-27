Лунев: «С приходом Семака тренировочный процесс изменился в лучшую сторону»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что пока не знает, выйдет ли он на поле в матче первого тура РПЛ против «Енисея». Также вратарь отметил, что тренировочный процесс в команде с приходом нового главного тренера Сергея Семака изменился в лучшую сторону.

«Как мое самочувствие и готов ли вы сыграть с «Енисеем»? Самочувствие великолепное. По качеству игры – лучше спросить у тренеров.

Как изменился тренировочный процесс по сравнению с Роберто Манчини? Больше игровых упражнений теперь, чаще стали задействовать вратарей. Изменился в лучшую сторону», – сказал Лунев.

Встреча «Енисей» – «Зенит» состоится в воскресенье, 29 июля, и начнется в 14:00 по московскому времени.