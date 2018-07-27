Бердыев: «Нобоа и Попова заменить невозможно. Были бы деньги, предложили бы им приличные условия»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос об уходе полузащитников Кристиана Нобоа и Ивелина Попова из клуба. У обоих футболистов закончились арендные соглашения.

«Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Кристиану тоже. Но их заменить невозможно.

Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно. Это самое сложное – заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Домингеса невозможно заменить, Нобоа тоже», – сказал Бердыев.

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