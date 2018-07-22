Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нобоа не хочет уходить из «Зенита»

22 июля 2018, 20:51
7

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих дальнейших планах. Эквадорский футболист отметил, что хочет остаться в команде из Санкт-Петербурга.

– Роберто Манчини не доверял вам, вследствие чего вы ушли в аренду в «Рубин». Вернулись. Что вы чувствуете сейчас по итогам трех сборов?

– Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково. Цели не изменились – я хочу играть за «Зенит». Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять.

– О чем шла речь в первой беседе?

– Я сказал, что хочу остаться в «Зените», Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. «Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда» – его фраза звучала приблизительно так, – но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно».

– Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в «Зените»?

– Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1532282271
Гарантия попадания в состав не только старания на тренировках, но и качественная, продуктивная игра в составе команды в официальных играх. Нобоа опытный и качественный игрок, адаптированный к нашему чемпионату. И если ему доверять и давать играть когда в основе, когда с выходом на замену, то он игры не испортит и контракт будет отрабатывать сполна.
Ответить
Zenmaster
1532283239
Реально хороший и опытный игрок --Зениту пригодится !!!
Ответить
juvseriy
1532284120
Отличный игрок!
Ответить
x-x-x-x-x
1532287284
Он переходил ради контракта и не оставит клуб пока текут деньги
Ответить
paracetamol
1532293639
Не на тренировках, а на поле надо доказывать свою состоятельность.
Ответить
OfaZavr
1532329611
иногда игроку не хватает лишь доверия для уверенной и результативной игры, тем более опыт и определенный уровень мастерства у Нобоа имеется, посмотрим получиться ли закрепиться со второго раза.
Ответить
zigbert
1532330891
Игрок опытный с хорошо поставленным ударом, возможно это будет его последний шанс.
Ответить
Главные новости
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Все новости
Все новости
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+