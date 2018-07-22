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    Нобоа не хочет уходить из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих дальнейших планах. Эквадорский футболист отметил, что хочет остаться в команде из Санкт-Петербурга.

    – Роберто Манчини не доверял вам, вследствие чего вы ушли в аренду в «Рубин». Вернулись. Что вы чувствуете сейчас по итогам трех сборов?

    – Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково. Цели не изменились – я хочу играть за «Зенит». Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять.

    – О чем шла речь в первой беседе?

    – Я сказал, что хочу остаться в «Зените», Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. «Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда» – его фраза звучала приблизительно так, – но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно».

    – Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в «Зените»?

    – Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь.

    Источник: Бобсоккер

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    22.07.2018 20:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 10:28

      Игрок опытный с хорошо поставленным ударом, возможно это будет его последний шанс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 10:06

      иногда игроку не хватает лишь доверия для уверенной и результативной игры, тем более опыт и определенный уровень мастерства у Нобоа имеется, посмотрим получиться ли закрепиться со второго раза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17900

      paracetamol 23 июля 2018, 00:07

      Не на тренировках, а на поле надо доказывать свою состоятельность.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 июля 2018, 22:21

      Он переходил ради контракта и не оставит клуб пока текут деньги

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июля 2018, 21:28

      Отличный игрок!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 21:13

      Реально хороший и опытный игрок --Зениту пригодится !!!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 20:57

      Гарантия попадания в состав не только старания на тренировках, но и качественная, продуктивная игра в составе команды в официальных играх. Нобоа опытный и качественный игрок, адаптированный к нашему чемпионату. И если ему доверять и давать играть когда в основе, когда с выходом на замену, то он игры не испортит и контракт будет отрабатывать сполна.

      6
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