Нобоа не хочет уходить из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих дальнейших планах. Эквадорский футболист отметил, что хочет остаться в команде из Санкт-Петербурга.

– Роберто Манчини не доверял вам, вследствие чего вы ушли в аренду в «Рубин». Вернулись. Что вы чувствуете сейчас по итогам трех сборов?

– Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково. Цели не изменились – я хочу играть за «Зенит». Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять.

– О чем шла речь в первой беседе?

– Я сказал, что хочу остаться в «Зените», Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. «Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда» – его фраза звучала приблизительно так, – но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно».

– Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в «Зените»?

– Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь.