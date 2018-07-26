Крыховяк не полетел с «Локомотивом» на матч за Суперкубок России

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не полетел с командой в Нижний Новгород. Завтра там состоится матч за Суперкубок России против ЦСКА.

«Наш новичок Гжегож Крыховяк не полетел в Нижний Новгород. Он присоединится к команде в ближайшее время.

Сейчас заканчивается оформление необходимого пакета документов в соответствии с законодательством Российской Федерации», – сказали в пресс-службе «Локомотива».

Крыховяк перешел в российский клуб на правах аренды из «ПСЖ».

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