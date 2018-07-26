Каррера: «На матч с «Оренбургом» «Спартак» выйдет в таком стартовом составе, в котором еще никогда не выходил»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона РПЛ с «Оренбургом». Кроме того, итальянский специалист заявил, что москвичи сделают все возможное, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Встреча «Спартак» – «Оренбург» состоится в субботу, 28 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Оренбург» – крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация. Почему повышенная? Потому что против «Спартака», как я давно успел убедиться, с другой не играют! Зобнин, Кутепов и Самедов находятся в хорошем состоянии. Ребята профессионалы, все понимают. Да, они мало отдыхали, зато вернулись из сборной России в отменном психологическом состоянии. Это очень важно! Будут ли они в игре с «Оренбургом»? Могут сыграть, а могут и не сыграть. Сами увидите. Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.

От «Спартака» всегда ждут максимума. По-другому и быть не может. Так что наша задача – выигрывать как можно больше матчей, чтобы добраться до вершины в чемпионате России. Что касается Лиги чемпионов, то надо двигаться поступательно. Для начала необходимо пройти ближайшего соперника – ПАОК или «Базель». А дальше, разумеется, сделаем все возможное, чтобы выйти в основной раунд турнира.

Как оценю уровень команд? Примерно равные по силам соперники. Счет 2:1 очень скользкий для победителя, хотя все равно победа есть победа. Пока греки находятся в более выгодном положении. При этом у «Базеля» немалый опыт игры в Лиге чемпионов, так что ПАОКу расслабляться не придется», – сказал Каррера.