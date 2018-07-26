Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «На матч с «Оренбургом» «Спартак» выйдет в таком стартовом составе, в котором еще никогда не выходил»

Каррера: «На матч с «Оренбургом» «Спартак» выйдет в таком стартовом составе, в котором еще никогда не выходил»

26 июля 2018, 17:55
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона РПЛ с «Оренбургом». Кроме того, итальянский специалист заявил, что москвичи сделают все возможное, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Встреча «Спартак» – «Оренбург» состоится в субботу, 28 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Оренбург» – крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация. Почему повышенная? Потому что против «Спартака», как я давно успел убедиться, с другой не играют! Зобнин, Кутепов и Самедов находятся в хорошем состоянии. Ребята профессионалы, все понимают. Да, они мало отдыхали, зато вернулись из сборной России в отменном психологическом состоянии. Это очень важно! Будут ли они в игре с «Оренбургом»? Могут сыграть, а могут и не сыграть. Сами увидите. Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.

От «Спартака» всегда ждут максимума. По-другому и быть не может. Так что наша задача – выигрывать как можно больше матчей, чтобы добраться до вершины в чемпионате России. Что касается Лиги чемпионов, то надо двигаться поступательно. Для начала необходимо пройти ближайшего соперника – ПАОК или «Базель». А дальше, разумеется, сделаем все возможное, чтобы выйти в основной раунд турнира.

Как оценю уровень команд? Примерно равные по силам соперники. Счет 2:1 очень скользкий для победителя, хотя все равно победа есть победа. Пока греки находятся в более выгодном положении. При этом у «Базеля» немалый опыт игры в Лиге чемпионов, так что ПАОКу расслабляться не придется», – сказал Каррера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Каррера Массимо
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Predator_utm
1532618280
просто в основе выходит Жиго
Ответить
порт
1532618901
От «Спартака» всегда ждут максимума. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Кто этот человек?
Ответить
VVM1964
1532620593
Заинтриговал и удачи в этом матче и в сезоне в целом !
Ответить
Мары
1532620866
Очень интересно. В любом случае удачи.
Ответить
Igor Belousov
1532621422
создал интригу
Ответить
OfaZavr
1532623771
заинтриговал, ну поглядим. главное удачи и победы!
Ответить
Викос
1532624627
Удачи, Массимо!
Ответить
Maksk22182
1532625956
Ни че не заинтриговал, жиго во основе, вот вам и не когда не играл, и ташаев на замену
Ответить
батог
1532631921
Чтоб все срослось, Массимо! Удачи!!!
Ответить
zigbert
1532633544
Сборников скорей всего оставит в запасе. Удачи.
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
1
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
4
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
5
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
5
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+