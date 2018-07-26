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    Рауш: «Черчесов поступил правильно, не взяв меня на ЧМ-2018»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему не поехал на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

    По словам футболиста, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал верный выбор, не включив его в окончательную заявку на турнир.

    – Вы немного с грустью говорите о сборах и чемпионате мира. Не считаете ли, что переход в «Динамо» стал ошибкой, не оправдал себя?

    – Нет. Совсем нет. В «Динамо» я здорово сыграл эти десять игр, и на сборах хорошо тренировался. Потом травму получил, поэтому не получилось. Я же мог и в Германии сломаться – тут никогда не угадаешь. Мне очень обидно, что не получилось сыграть на домашнем чемпионате вместе с ребятами.

    – Черчесов что-то сказал после травмы? Может, подбодрил?

    – Мы очень долго с ним разговаривали. Он успокаивал меня, знал, что я злюсь и очень расстроен. Ему тоже было тяжело принять это решение. Но он все правильно сделал, что не взял меня. Я получил травму и не мог играть. Станислав Саламович говорил, что, если бы не повреждение, я бы поехал.

    Так что, повторюсь, он все сделал правильно. Меня бы просто не хватило. Я только недавно вернулся к тренировкам на сборах.

    – Сейчас хорошо себя чувствуете?

    – Славу богу все обошлось. Играл и чувствовал себя отлично. Силы есть, все нормально. Будем работать.

    – Видите ли себя в ближайших осенних матчах сборной Росси в основном составе команды?

    – Сейчас об этом не думаю. Даже когда еще не назвали окончательный состав на чемпионат мира, верил, что смогу сыграть, где-то через боль, но помочь команде. Но, к сожалению, не получилось. О чемпионате Европы пока думать рано. Но, конечно, как и любой другой футболист нашей сборной, хочу сыграть на турнире. Надеюсь, что на этот раз буду готов к турниру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 13:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 26 июля 2018, 15:20

      Молодец, что не опустил крылья, надо работать и всё будет хорошо.

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 июля 2018, 14:59

      Черчесов поступил НЕ правильно!!!

      Черчесов дал хорошую оценку Семёнову???
      Отлично смотрелся на скамейке.
      Выглядел молодцом.
      Был единым целым с командой.

      Рауш смотрелся бы не хуже и даже лучше.
      Он бы усилил сборную.
      Рауш намного сильнее играет Семёнова, Кондрашова, Граната и Самедова вместе взятых!
      А как Константин ОТЛИЧНО сыграл на Кубке Конфедераций 2017.
      Был ЛУЧШИМ в составе сборной вместе с Акинфеевым.
      Черчесов зря не взял Рауша.
      Это была его стратегическая ошибка.
      Некоторые в сборную попали по блату и играли неважно.
      Очень надеемся, что Рауш будет вызван в сборную и своей игрой докажет ОШИБКУ Черчесова.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > amazonaws 26 июля 2018, 15:06

      А мы тоже надеемся ,что у Черчеса - может быть,когда-нибудь глазенки откроются и он возьмет тебя в консультанты,уж больно ты хорош в этой роли....

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > amazonaws 26 июля 2018, 15:20

      а кто такая Кондрашова?

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > amazonaws 26 июля 2018, 15:45

      Да,хто такая Кондрашова?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 16:59

      Жена Кудряшова... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 26 июля 2018, 17:10

      Вспомнился случай из юности. У моего друга во дворе была кличка Зяма Кенгуру. Сам её себе дал после просмотра фильма "Цепная реакция" в 1963г. по телеку. Так и осталась потом по жизни Зяма. В 1971г его призвали в армию, а на проводах играл на гармошке сосед из дома по соседству. Вот спустя 2-3 месяца его 3-х летний сын играет у нас во дворе, а бабы и говорят: " А чей это мальчик" ? Дело было на Украине в Донецкой обл. Пацанчик к ним поворачивается и говорит: " А шо вы меня не знаете"? Мой папка у вас на свадьбе играл, когда Зиму ( так сказал ) в армию забирали". Бабы попадали на лавке со смеху...

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > тщмек 19 26 июля 2018, 17:15

      ...Жена Кудряшова,теперь все ОК?
      Спим спокойно? ))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 17:20

      Бывают оговорки. Я как-то зарапортовался и вместо "товарняка" написал " договорняк", потом меня коллега поправил. Смотрю по месту жительства и возрасту ты скорей всего военный пенсионер ?

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 17:23

      Пенсионер да,но с чего взял,что военный?

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 17:33

      В Прибалтике в основном военные пенсионеры остались проживать. Сам служил в Эстонии в погранвойсках на о. Сааремаа. И чуть было не остался работать в охране эстонского правительства. Приезжали на заставу люди из конторы, адрес и сейчас помню ул. Пик, 61 и агитировали нас. Мы с приятелем заполнили анкеты, но потом передумали и поехали домой.

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 17:45

      И зря ,что передумали(это про сегодняшнюю жизнь,не пропаганда)
      У меня в профиле указано,чем я на булку с маслом зарабатывал....
      военные пенсионеры,которые кормятся от Москвы - да,у них неплохо ,пенсия 500-600 евросов.
      А у меня ,,морская,, поменьше - но не скулю и не жалуюсь ,живу насыщенной жизнью...Так,что ты зря отказался ....И прописка была и жилье приличное и т.д. и т.п.

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 17:51

      Не зря. Я потом в конторе стал после мединститута работать у себя, а после в Питер перевёлся после женитьбы. На пенсию ушёл в неполных 43г. И потом работал в службе безопасности разных коммерческих структур. Завязал с работой 4,5 г назад. Надоело да и о здоровье уже давно пора было подумать. Нам грех на пенсию жаловаться, а тем более какие льготы ещё были.

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 18:00

      Дело прошлое. Уточнить хотел ,,в конторе,, - имеется ввиду Контора Глубинного Бурения?)))
      В целом рад за тебя ,значит жистью доволен..
      Помнишь совковый анекдот: Довольными занимается ОБХСС,а недовольными КГБ)))

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 18:06

      Это смежники. ))) Мы их называли ребята из смежного профсоюза. В Ленинграде делили на двоих одно здание. Местные его знают как Большой дом. Потом МВД переехало на Суворовский пр., а КГБ остался на Литейном, 4. Я тоже вначале думал, что приехали нас агитировать ребята из 9-го управления КГБ, но это были менты.

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 18:13

      С этим все ясно)))
      А за кого болеешь,это уже вопрос посуществу...

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 18:19

      Вот уже почти 60 лет за донецкий "Шахтёр". Многих игроков 60-х и до середины 80-х знаю лично и знаком. К сожалению, в живых уже не так много и за " Зенит" с 1997г. когда его тренировать стал Бышовец. хотя в Питере живу с 1985г. А ты ?

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 18:29

      Помнишь Старухина(верно?) из Шахтера,заводной был...царствие небесное..
      Но тогда ,ты знаешь ,футбол совсем другой был ,атмосфера.да и все,что с ним связано- не было этих бешеных бабок,которые только все портят (и людей в том числе)
      У меня тоже по жизни только один клуб ,,Динамо,,
      В детстве занимался при команде мастеров Динамо Таллин .так и поехало....

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 18:39

      Ясно. Бабусю я хорошо знаю, мы были знакомы. Последний раз его видел в феврале 1996г. Я приехал в отпуск отца спасать ( онкология). Многие друзья разъехались кто куда на повышение, но многих нашёл и они мне помогли с лекарствами и консультациями у специалистов. Идя к студенческому другу по ул. Университетской, а на встречу Бабуся в неизменном своём кожаном пальто, в джинсах, ондатровой шапке и мохеровом шарфе. Он ходил постоянно в один гриль-бар на этой улице не далеко от его дома, чтобы пропустить по рюмашке и не одной. Вот я с ним перекинулся словами, зашли и я на посошок с ним выпил, ибо спешил вместе с приятелем потом к отцу в больницу. Многие ребята спились и ушли рано из жизни, к сожалению.

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      alex1951 > Рубик Докоян 26 июля 2018, 18:45

      Двойные грустные воспоминания,но они зато на всю оставшиесю....
      Ну ладушки ,поедем щас на море купаться .Жара ,как в бане,такого давно в наших краях не было.Удачи!

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      Рубик Докоян > alex1951 26 июля 2018, 18:48

      У нас тоже "ташкент" уже две недели, парилка невыносимая. Приятного вечера.

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