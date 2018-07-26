Рауш: «Черчесов поступил правильно, не взяв меня на ЧМ-2018»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему не поехал на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

По словам футболиста, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал верный выбор, не включив его в окончательную заявку на турнир.

– Вы немного с грустью говорите о сборах и чемпионате мира. Не считаете ли, что переход в «Динамо» стал ошибкой, не оправдал себя?

– Нет. Совсем нет. В «Динамо» я здорово сыграл эти десять игр, и на сборах хорошо тренировался. Потом травму получил, поэтому не получилось. Я же мог и в Германии сломаться – тут никогда не угадаешь. Мне очень обидно, что не получилось сыграть на домашнем чемпионате вместе с ребятами.

– Черчесов что-то сказал после травмы? Может, подбодрил?

– Мы очень долго с ним разговаривали. Он успокаивал меня, знал, что я злюсь и очень расстроен. Ему тоже было тяжело принять это решение. Но он все правильно сделал, что не взял меня. Я получил травму и не мог играть. Станислав Саламович говорил, что, если бы не повреждение, я бы поехал.

Так что, повторюсь, он все сделал правильно. Меня бы просто не хватило. Я только недавно вернулся к тренировкам на сборах.

– Сейчас хорошо себя чувствуете?

– Славу богу все обошлось. Играл и чувствовал себя отлично. Силы есть, все нормально. Будем работать.

– Видите ли себя в ближайших осенних матчах сборной Росси в основном составе команды?

– Сейчас об этом не думаю. Даже когда еще не назвали окончательный состав на чемпионат мира, верил, что смогу сыграть, где-то через боль, но помочь команде. Но, к сожалению, не получилось. О чемпионате Европы пока думать рано. Но, конечно, как и любой другой футболист нашей сборной, хочу сыграть на турнире. Надеюсь, что на этот раз буду готов к турниру.