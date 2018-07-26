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    Бердыев – о фаворите РПЛ: «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что «Зенит» выглядит в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги явным фаворитом.

    – Каким будет новый сезон РПЛ? Кто фаворит для вас?

    – «Зенит», причем явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов – это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон.

    – «Локомотив» не защитит титул?

    – Им очень много везло в прошлом сезоне. Они столько очков собрали на последних минутах. Как и «Спартак» ранее. Но надо отдать должное Семину – он здорово настраивал игроков, и его роль тоже важна.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.07.2018 10:07
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +22

      Firs75 27 июля 2018, 12:33

      не надо раньше времене вешать золото зениту , прошлым году повесили фавориту и оказался на 5 строчке

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 26 июля 2018, 22:24

      Это "ощущение" "так и витает" уже несколько лет. А выигрывает кто угодно, кроме питерских.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 18:07

      Как один из претендентов на чемпионский титул - да. Но что Зенит является явным фаворитом, говорить еще рано.

      5
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      Рейтинг: +11241

      alp > zigbert 26 июля 2018, 20:01

      а главное - не понятно, на чем Курбан строит свой прогноз. У Зенита будет сезон перестройки и вряд ли он будет успешным.Но при таких обстоятельствах, это не беда

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > alp 26 июля 2018, 20:12

      Трудно сказать что то определенное по игре Зенита в новом сезоне. Конечно есть игроки высокого уровня ,но как все это будет претворятся в жизнь, пока не ясно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июля 2018, 16:33

      Точно также говорили многие специалисты и аналитики в прошлом сезоне по "Зениту". Однако был худший результат за последние 9 лет. Я убеждён в одном, что при Семаке " Зенит" выступит лучше чем при Манчини.

      5
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 26 июля 2018, 15:18

      Получив Полоза, Курбан очень образовался и решил похвалить Зенит. Вот только непонятно, как Зенит без такого ценного игрока чемпионом станет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 июля 2018, 15:11

      Зенит последние два прошедших сезона ходил в фаворитах, но так и НЕ ДОХОДИТ.
      Вспомните, как Зениту ЗАРАНЕЕ уже отдавали первое место и медали.
      Каждый раз Зенит проваливал сезон и оставался без золота.
      В этом сезоне та же картина.
      Сезон ещё не начался, а уже начинается МЫШИНАЯ возня вокруг Зенита.
      Это не к добру.
      Зенит опять останется без медалей!

      -1
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol > amazonaws 26 июля 2018, 15:14

      Ля-ля-ля! Поболтать больше не о чем? Смотри вглубь, в корень!

      3
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 26 июля 2018, 14:08

      В прошлом году тоже кричали Спартак и Зенит - 2 главных претендента....В итоге обосрались, причем корнкретно....ЦСКА вообще каждый год даже в 3 не записывают-в итоге он там....Уфу чуть ли не ФНЛ отпраляли, в итоге-6 место....Так что пусть будет у каждого свое мнение при себе....Будем видеть как говорится!!!

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      Рейтинг: +17774

      paracetamol > snaiper1989 26 июля 2018, 15:14

      Не Спартак и Зенит у нас решают, а штаб в РФС!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июля 2018, 14:06

      Конечно в этом году "Зенит" будет сильнее -- но о громких победах говорить рано !!!

      7
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 26 июля 2018, 13:56

      Спартак Зенит Локомотив. Три кандидата.Краснодар и ЦСКА не потянут.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 июля 2018, 13:56

      зубы заговаривает,Зенит в тройку призёров даже не попадёт.

      -2
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