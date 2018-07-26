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  • Бердыев – о фаворите РПЛ: «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон»

Бердыев – о фаворите РПЛ: «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон»

26 июля 2018, 10:07
47

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что «Зенит» выглядит в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги явным фаворитом.

– Каким будет новый сезон РПЛ? Кто фаворит для вас?

– «Зенит», причем явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов – это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон.

– «Локомотив» не защитит титул?

– Им очень много везло в прошлом сезоне. Они столько очков собрали на последних минутах. Как и «Спартак» ранее. Но надо отдать должное Семину – он здорово настраивал игроков, и его роль тоже важна.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Локомотив Денисов Игорь Нобоа Кристиан Бердыев Курбан Семин Юрий
Комментарии (47)
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insider_retro
1532589464
При всём уважении к Бердыеву, его заявление выглядит крайне оптимистичным... Упоминание про везение и голы последних минут у команд соперников, вообще, не корректны... Надеюсь, что отрывов, учитывая похожую готовность 4-5 команд, не будет... А вот Рубин, скорее всего, опять будет что-то в очередной раз строить и совершенствовать...
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Project Бабангида
1532589652
зенит или не зенит , большого отрыва не будет. кому удалось так бердыева разговорить
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OfaZavr
1532591081
перед прошлым чемпионатом тоже самое многие говорили а в итоге вон как получилось, не будем торопиться с выводами.
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Боцман59rus
1532593474
они даже по составу не в призах, а что будет с игрой, вообще нельзя прогнозировать... -такие заявления - идиотизм, от Бердыева не ожидал.)))
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juvseriy
1532594540
А Бекеич прав)
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_Marqella_
1532594755
Мне тоже кажется, что Зенит в этом году главный претендент на золото, на ровне со Спартаком...все остальные идут лесом...две команды будут бороться за чемпионство)))
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Мары
1532596844
Последние несколько лет слышу одно и то же, но каждый год горе предсказатели неожиданно смолкают.Сам ни чего предсказывать не возьмусь.Слишком у нас чемпионат непредсказуемый.То что Зенит может выстрелить факт.Как и то, что может и провалиться.Это тоже факт. Быстрей бы чемпионат что ли начался.Жду, не дождусь.
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Zenmaster
1532603209
Конечно в этом году "Зенит" будет сильнее -- но о громких победах говорить рано !!!
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Рубик Докоян
1532612020
Точно также говорили многие специалисты и аналитики в прошлом сезоне по "Зениту". Однако был худший результат за последние 9 лет. Я убеждён в одном, что при Семаке " Зенит" выступит лучше чем при Манчини.
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zigbert
1532617623
Как один из претендентов на чемпионский титул - да. Но что Зенит является явным фаворитом, говорить еще рано.
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