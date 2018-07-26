Бердыев – о фаворите РПЛ: «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что «Зенит» выглядит в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги явным фаворитом.

– Каким будет новый сезон РПЛ? Кто фаворит для вас?

– «Зенит», причем явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов – это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что «Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон.

– «Локомотив» не защитит титул?

– Им очень много везло в прошлом сезоне. Они столько очков собрали на последних минутах. Как и «Спартак» ранее. Но надо отдать должное Семину – он здорово настраивал игроков, и его роль тоже важна.