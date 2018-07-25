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    Познер: «Мбаппе и Погба – французы. Если бы было иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом»

    Известный журналист Владимир Познер высказал мнение о расистских высказываниях в отношении игроков сборной Франции, которые ранее стали победителями чемпионата мира-2018.

    «Если есть что-нибудь, что я ненавижу всей душой, так это расизм. Когда я рос в Америке, я неоднократно попадал в драки из-за того, что выступал в защиту чернокожих.

    Скажите, пожалуйста, гении джаза, такие люди, как Армстронг, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и многие, многие другие – африканцы? Для меня нет ни малейших сомнений, они – американцы.

    А сборные США по баскетболу, которые из Олимпиады в Олимпиаду выносят всех с площадки, они, состоящие сплошь из чернокожих, африканская команда?

    Мбаппе, Погба и другие родились во Франции, их родной язык – французский, так кто они? Конечно же, французы.

    Раса человека никак не определяет его национальность. Если было бы иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом, а не гениальнейшим русским поэтом. Расизм и расисты – это мерзость», – приводит слова Познера pozneronline.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2018 14:00
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 27 июля 2018, 02:44

      Эфиопы как бы не белые.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 12:16

      Но если они хотят быть французами ,пусть ими и будут.

      3
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 июля 2018, 20:25

      Точно согласен тут только с тем, что расизм и расисты - мерзость.
      Остальное не во всем корректно.
      1) Упомянутые американцы - именно американцы. Сравнивать американцев, построенных изначально на смешении наций, с французами, павшими жертвой миграционной экспансии, - некорректно.
      2) У Пушкина африканцем был один из прадедов. Один из. Не мама, не папа. Родился в Москве. Там есть эта кровь, но поколенческий промежуток большой, не надо переоценивать.
      3) К сборной Франции как к сборной в этом плане особо нет вопросов. К тем, кто родился, кому французский язык родной. Опять же, это случай проекции страны Франция на сборную. Французское общество стремительно меняется. Меняется и сборная. Хотят они таких изменений или нет - их внутренний вопрос. Спорный, взрывной потенциально, но их вопрос.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 19:01

      можно по разному относиться к Познеру но в этот раз он сказал все верно.

      8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2018, 18:48

      а представляете если бы грузины или армяне или казахи или дагестанцы были бы черного цвета кожи(просто представим) сколько бы тогда у нас было темнокожих граждан в СССР да и сейчас их было бы не меньше кстати есть футболист Брайн Идову он русский, а играет за Нигерию и еще один выходец из России Питер Одемвингие тоже темнокожий футболист

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Garrincha58 25 июля 2018, 18:54

      Идову не русский,а 100% нигериец,в нём нет ни капли русской крови. У него есть только гражданство. А что касается дагов и прочего,то они входят в состав РФ,в отличии от тех же натурализованных французских угольков

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 > GoldPlayFIFARus9 26 июля 2018, 12:13

      Бабушка Идову по материнской линии - русская. Почему так сложно проверять свои высказывания?

      -1
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 25 июля 2018, 18:38

      Гомельский вынес этих чернокожих на Олимпиаде

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июля 2018, 18:36

      Господин Познер, должен заниматься политикой, а не футболом. Эта тема скользкая, много за и много против. Её лучше не трогать. Лучше, когда 2 бабы поговорили, а все уже давно забыли. Клубный футбол интернационален, все расы перемешались и мы смотря его никогда не думаем о цвете коленок, там страсть выше расизма. Но когда Чемпионат мира и звучит гимн Франции, то все хотят видеть Дартаньянов. Это не расизм, а просто эмоции. Вот если бы Погба не взяли в сборную из-за цвета кожи, то вот тут вопрос бы и встал. В футболе есть темы поважнее, например борьба с грубостью или футбольным рабовладением. Вот о чём журналисты должны писать.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Александр52 25 июля 2018, 18:58

      Маразм наступил? Разговор о расизме, а не футболе, дедуля. Хочешь посмотреть на Д'Артаньяна - открой роман Дюма с иллюстрациями:))) или кино посмотри с Боярским:)))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 июля 2018, 17:44

      Футбольная Франция давно уже белизной не отдает.....
      А темная потому,что много всяких колоний было у нее на Чернявом континенте
      и все кто там проживал Франция считала своими. Вот и чешут чернявые по-французски как хочу..

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > alex1951 25 июля 2018, 17:59

      Франция :Национальный институт статистики INSEE насчитал 6 миллионов иностранцев и выходцев из иммигрантской среды. Собственно жителей с иностранным гражданством, родившихся за рубежом, — 3,6 миллионов. Их дети, родившиеся во Франции, — 600 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона — это иностранцы, получившие французское гражданство.
      Россия - в начале года в стране находилось 10 000 000 иностранных граждан, причём порядка 4 000 000 из них жило здесь нелегально и ещё 860 000, оформив документы и обязавшись выехать через год, до сих пор остаются в России.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 25 июля 2018, 17:30

      Расизм, тут я с Познером согласен,- вещь отвратительная, но это явление имеет под собой более глубокие корни, чем может показаться с первого взгляда.
      Как гласит Ветхий Завет, Ной ( это тот, что построил ковчег перед потопом и эвакуировал всю живность для её спасения) как-то раз напился в хлам и заснул голый , а его сын Хам (имя не случайно), увидев отца голым, рассказал об этом братьям- Симу и Йаффету. Те, отвернувшись, чтобы не видеть наготу, накрыли отца одеялом.
      Ной проспался, опохмелился и услышав историю про Хама, предрёк его потомкам быть рабами у потомков его братьев. Африканцев Библия называет потомками Хама.
      Библейская история основана на том факте, что жители Африки, откуда мы все, кстати, происходим, занимались в основном охотой и рыбалкой для своего жизнеобеспечения и таким образом как с точки зрения развития их когнитивно-коммуникационных качеств, так и в военном отношении стояли на ступень ниже земледельцев, к коим можно отнести Ноя, коль скоро он сам выращивал виноград.
      Таким образом, африканцы как бы были наказаны за критику алкоголизма, как одного из приятнейших вариантов времяпровождения.)) Охотники и рыболовы виноград не выращивают, пиво не варят и самогон не гонят. Нет у них на это ни возможностей, ни понимания. Ранние стадии развития земледелия не могли обойтись без рабства, и естественно, что в качестве рабов использовались те народы, которые стояли на ступень ниже в эволюции своих технологий, чем рабовладельцы.
      Другой причиной расизма в Европе является тот факт, что, когда земледелие перекочевало и в Африку, то и там рабами вначале становились представители племен, по-прежнему занимавшихся охотой, то есть, те, кто был более уязвим к захвату в плен и порабощению. Черные рабы в Европе и особенно в Америке появились не в результате рейдерских атак белых на черных, а из-за того, что африканцы- рабовладельцы продавали своих рабов европейцам.
      Для тех кто не знает: для добропорядочного африканца до сих пор считается позором выдать свою дочь за даже не бедного афроамериканца, потому как он является потомком рабов из Африки. Для некоторых европейцев и сейчас все черные "на одно лицо".
      Естественно, что черные в Америке в эпоху рабовладения на Юге США ( на Севере рабовладение было строго запрещено) развили собственную субкультуру, которая не всегда совместима с их современным статусом свободных людей.
      Более того, белая часть американской нации развила в себе комплекс вины за страдания в прошлом черного населения. Этот комплекс активно используется некоторыми афроамериканцами для обвинения в расизме всякого, кто смеет критиковать их за любые противоправные действия.
      Не случайно, что в Америке наблюдается явление, когда белые начинают переселяться в Новую Англию, как только процент черного населения достигает в городе или штате отметки в 20%. Позиция жителей Новой Англии ( несколько штатов на Северо-Востоке США) проста: " Мы признаем права афроафриканцев, не считаем их хуже или лучше себя, но и комплекса вины у нас перед ними нет, поскольку мы их никогда не использовали в качестве рабов, а их притязания на привилегии не обоснованы, и они нам не нужны."
      Расизм- это пережиток, сохранившийся в нашу эпоху нефти, как основного источника энергии с эпохи земледелия, от которого нам надо освобождаться. Его истоки лежат в неравномерном по времени и месту перехода людей от одной эпохи к другой.
      Тем не менее, расизм звучит в устах россиян особенно странно, так как большинство русских до середины 19-го века формально были рабами у своих же соотечественников ( крепостное право) и де факто находились в статусе рабов вплоть до крушения СССР. Да и сейчас рабовладельческий строй а ля Сталин активно пропагандируется в СМИ, находя многочисленную поддержку у населения.
      Так что ещё неизвестно, кто из двух являются большими ниггерами- сторонники Сталина или черные выходцы из Африки.


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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Супервайзер 25 июля 2018, 18:03

      Браво , не хуже самого Владимира Владимировича (Познера ), я сам это всё понимаю , но думаю никогда бы не смог так хорошо об этом написать.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > hevbn 28 25 июля 2018, 18:16

      Спасибо. Но я думаю, Владимир Владимирович ( не Путин))), с которым я иногда встречаюсь, играя в теннис, вряд ли рассматривает этот вопрос комплексно, то есть, в рамках единого мировоззрения.
      А говорит он лучше, чем я.))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Супервайзер 25 июля 2018, 18:41

      во настрочил опус как Познер строчит свои статейки

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Garrincha58 26 июля 2018, 11:17

      Офицер перед тем, как сесть в электричку, подходит к книжному ларьку на вокзале.
      - Скажите, у вас есть что-нибудь информативное, но чтоб коротко, четко, ясно и без всяких дурацких рассуждений?
      - Конечно, есть.
      -??????
      - Расписание движения поездов с Курского вокзала.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 25 июля 2018, 17:22

      блин, а что быть из Африки плохо? один из моих любимых футболистов из Нигерии и что? он стал от этого хуже? хуже в чем? хуже играть? хуже выглядеть? да нет конечно! думаю, про расу "французов" говорят те кому не по душе победа, причем говорят не публично а у себя на кухнях...вот надо было познеру опускаться до этой досужей болтовни

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