Познер: «Мбаппе и Погба – французы. Если бы было иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом»

Известный журналист Владимир Познер высказал мнение о расистских высказываниях в отношении игроков сборной Франции, которые ранее стали победителями чемпионата мира-2018.

«Если есть что-нибудь, что я ненавижу всей душой, так это расизм. Когда я рос в Америке, я неоднократно попадал в драки из-за того, что выступал в защиту чернокожих.

Скажите, пожалуйста, гении джаза, такие люди, как Армстронг, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и многие, многие другие – африканцы? Для меня нет ни малейших сомнений, они – американцы.

А сборные США по баскетболу, которые из Олимпиады в Олимпиаду выносят всех с площадки, они, состоящие сплошь из чернокожих, африканская команда?

Мбаппе, Погба и другие родились во Франции, их родной язык – французский, так кто они? Конечно же, французы.

Раса человека никак не определяет его национальность. Если было бы иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом, а не гениальнейшим русским поэтом. Расизм и расисты – это мерзость», – приводит слова Познера pozneronline.ru.