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  • Познер: «Мбаппе и Погба – французы. Если бы было иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом»

Познер: «Мбаппе и Погба – французы. Если бы было иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом»

25 июля 2018, 14:00
58

Известный журналист Владимир Познер высказал мнение о расистских высказываниях в отношении игроков сборной Франции, которые ранее стали победителями чемпионата мира-2018.

«Если есть что-нибудь, что я ненавижу всей душой, так это расизм. Когда я рос в Америке, я неоднократно попадал в драки из-за того, что выступал в защиту чернокожих.

Скажите, пожалуйста, гении джаза, такие люди, как Армстронг, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и многие, многие другие – африканцы? Для меня нет ни малейших сомнений, они – американцы.

А сборные США по баскетболу, которые из Олимпиады в Олимпиаду выносят всех с площадки, они, состоящие сплошь из чернокожих, африканская команда?

Мбаппе, Погба и другие родились во Франции, их родной язык – французский, так кто они? Конечно же, французы.

Раса человека никак не определяет его национальность. Если было бы иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом, а не гениальнейшим русским поэтом. Расизм и расисты – это мерзость», – приводит слова Познера pozneronline.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Погба Поль Мбаппе Килиан
Комментарии (58)
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за ЦСКА с 1980г
1532516939
Всё правильно сделал..(точнее сказал)
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Project Бабангида
1532516999
зато сам познер инородное тело в этом организме. в одном интервью, он сказал, что не любит россию и русских, просто ему здесь работать приходится.
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insider_retro
1532517223
При всей отвратности к этому деятелю, надо признать, что мысль высказал верную и толково подкрепил примерами... Не дать, не взять, - пять реплик и все в тему!..
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GreyDM
1532517847
познер сам определиться не может,чьих он будет: то он евреем себя кличет,то русским обзывался,то американцем. прям человек с тысячу лиц)))
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GoldPlayFIFARus9
1532518561
У Пушкина лишь часть крови африканская. А эти,в лучшем случае 50/50. Большинство игроков тупо натурализуются прямо с Африки, имея на 100% не французский генетический код
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Чикомас
1532522123
Французы.... Только их предки Бастилию не штурмовали. Они были людоедами...И эти бы, хвостами бананы срывали, ежели бы их родители в Европе не оказались...
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Zenmaster
1532522357
И сюда своё е..ло засунул -- ..андон штопаный -- терпеть его не могу !!! Расизм -- плохо !!! Здоровый национализм -- должен быть !!!
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Чермындыр
1532523641
Бло..удивляют тут комменты "здоровых националистов". Сами наверно до усрачки радуетесь, когда чистокровные русские парни с Кавказа с именами Нурмагомед, Хасан и т.д. берут медали в борьбе и боксе на ОИ. Небось кипятком писаетесь и вспоминаете, что со времен Древней Руси Кавказ был исконно русской землей. Все те, кто пишет, что у французов - сборная Африки - просто лицемеры, и ничего больше
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Супервайзер
1532529029
Расизм, тут я с Познером согласен,- вещь отвратительная, но это явление имеет под собой более глубокие корни, чем может показаться с первого взгляда. Как гласит Ветхий Завет, Ной ( это тот, что построил ковчег перед потопом и эвакуировал всю живность для её спасения) как-то раз напился в хлам и заснул голый , а его сын Хам (имя не случайно), увидев отца голым, рассказал об этом братьям- Симу и Йаффету. Те, отвернувшись, чтобы не видеть наготу, накрыли отца одеялом. Ной проспался, опохмелился и услышав историю про Хама, предрёк его потомкам быть рабами у потомков его братьев. Африканцев Библия называет потомками Хама. Библейская история основана на том факте, что жители Африки, откуда мы все, кстати, происходим, занимались в основном охотой и рыбалкой для своего жизнеобеспечения и таким образом как с точки зрения развития их когнитивно-коммуникационных качеств, так и в военном отношении стояли на ступень ниже земледельцев, к коим можно отнести Ноя, коль скоро он сам выращивал виноград. Таким образом, африканцы как бы были наказаны за критику алкоголизма, как одного из приятнейших вариантов времяпровождения.)) Охотники и рыболовы виноград не выращивают, пиво не варят и самогон не гонят. Нет у них на это ни возможностей, ни понимания. Ранние стадии развития земледелия не могли обойтись без рабства, и естественно, что в качестве рабов использовались те народы, которые стояли на ступень ниже в эволюции своих технологий, чем рабовладельцы. Другой причиной расизма в Европе является тот факт, что, когда земледелие перекочевало и в Африку, то и там рабами вначале становились представители племен, по-прежнему занимавшихся охотой, то есть, те, кто был более уязвим к захвату в плен и порабощению. Черные рабы в Европе и особенно в Америке появились не в результате рейдерских атак белых на черных, а из-за того, что африканцы- рабовладельцы продавали своих рабов европейцам. Для тех кто не знает: для добропорядочного африканца до сих пор считается позором выдать свою дочь за даже не бедного афроамериканца, потому как он является потомком рабов из Африки. Для некоторых европейцев и сейчас все черные "на одно лицо". Естественно, что черные в Америке в эпоху рабовладения на Юге США ( на Севере рабовладение было строго запрещено) развили собственную субкультуру, которая не всегда совместима с их современным статусом свободных людей. Более того, белая часть американской нации развила в себе комплекс вины за страдания в прошлом черного населения. Этот комплекс активно используется некоторыми афроамериканцами для обвинения в расизме всякого, кто смеет критиковать их за любые противоправные действия. Не случайно, что в Америке наблюдается явление, когда белые начинают переселяться в Новую Англию, как только процент черного населения достигает в городе или штате отметки в 20%. Позиция жителей Новой Англии ( несколько штатов на Северо-Востоке США) проста: " Мы признаем права афроафриканцев, не считаем их хуже или лучше себя, но и комплекса вины у нас перед ними нет, поскольку мы их никогда не использовали в качестве рабов, а их притязания на привилегии не обоснованы, и они нам не нужны." Расизм- это пережиток, сохранившийся в нашу эпоху нефти, как основного источника энергии с эпохи земледелия, от которого нам надо освобождаться. Его истоки лежат в неравномерном по времени и месту перехода людей от одной эпохи к другой. Тем не менее, расизм звучит в устах россиян особенно странно, так как большинство русских до середины 19-го века формально были рабами у своих же соотечественников ( крепостное право) и де факто находились в статусе рабов вплоть до крушения СССР. Да и сейчас рабовладельческий строй а ля Сталин активно пропагандируется в СМИ, находя многочисленную поддержку у населения. Так что ещё неизвестно, кто из двух являются большими ниггерами- сторонники Сталина или черные выходцы из Африки.
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OfaZavr
1532534461
можно по разному относиться к Познеру но в этот раз он сказал все верно.
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