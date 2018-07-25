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    Переход Льориса в «Реал» сделает его самым дорогим вратарем мира

    Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис входит в трансферные планы «Реала».

    Мадридский клуб оценивает футболиста сборной Франции в 67,5 миллиона евро. «Тоттенхэм» же не планирует расставаться со своим вратарем.

    Такой трансфер сделает Льориса самым дорогим голкипером в мире. Сейчас это звание принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» купил у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Льорис провел 36 игр в Премьер-лиге, пропустив в них 35 голов. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

    Источник: The Sun

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    25.07.2018 09:33
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:12

      Зачем они стараются взять дорогого вратаря, если Навас не хуже из всех перечисленных?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 июля 2018, 06:52

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 25 июля 2018, 18:51

      Лет 5 назад надо было брать, а сейчас нужен вратарь, который хотя бы лет на 7 вопрос закроет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2018, 10:50

      Навас сильнее Льориса.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Cules2013 25 июля 2018, 11:05

      Точно и зачем такие бабки тратить,если есть другой топовый голкипер...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > KOLBIS 25 июля 2018, 11:10

      источник новости желтее некуда, поэтому особой веры в это и нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 25 июля 2018, 10:33

      Больше 10 не дал бы за него с ума сходят с деньгами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 июля 2018, 10:12

      За почти 32-летнего, местами веселого, вратаря столько ? Они Куртуа за 40-50 возьмут.

      5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 июля 2018, 10:09

      Не понимаю я, этого маниакального желания, посадить на лавку Наваса

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 25 июля 2018, 10:02

      Средненький воротчик - самым дорогим может стать( скорее утка, в виду покупки молодого украинца - Наваса с ним достаточно!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2018, 10:00

      самый он смешной будет а не дорогой

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG 25 июля 2018, 09:49

      Навас по-стабильнее в разы

      4
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