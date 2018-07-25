Переход Льориса в «Реал» сделает его самым дорогим вратарем мира

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис входит в трансферные планы «Реала».

Мадридский клуб оценивает футболиста сборной Франции в 67,5 миллиона евро. «Тоттенхэм» же не планирует расставаться со своим вратарем.

Такой трансфер сделает Льориса самым дорогим голкипером в мире. Сейчас это звание принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» купил у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Льорис провел 36 игр в Премьер-лиге, пропустив в них 35 голов. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.