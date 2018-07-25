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  • Переход Льориса в «Реал» сделает его самым дорогим вратарем мира

Переход Льориса в «Реал» сделает его самым дорогим вратарем мира

25 июля 2018, 09:33
14

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис входит в трансферные планы «Реала».

Мадридский клуб оценивает футболиста сборной Франции в 67,5 миллиона евро. «Тоттенхэм» же не планирует расставаться со своим вратарем.

Такой трансфер сделает Льориса самым дорогим голкипером в мире. Сейчас это звание принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» купил у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Льорис провел 36 игр в Премьер-лиге, пропустив в них 35 голов. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Тоттенхэм Реал Льорис Уго Алиссон
Комментарии (14)
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panmon
1532500790
Бред, Льорис хуже чем Навас. Зачем покупать хз кого только ради покупки? Наигрывайте Лунина(или ка его там?) тогда!
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DOCTOR PENALTY
1532501051
Отличный вратарь, и плюхи у него самые прикольные, главная из них - подарок Манджукичу в финале ЧМ.
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ASG
1532501352
Навас по-стабильнее в разы
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Garrincha58
1532502003
самый он смешной будет а не дорогой
Ответить
Shak71
1532502144
Средненький воротчик - самым дорогим может стать( скорее утка, в виду покупки молодого украинца - Наваса с ним достаточно!
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Аристократ Олжик
1532502572
Не понимаю я, этого маниакального желания, посадить на лавку Наваса
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ItalianFootball
1532502746
За почти 32-летнего, местами веселого, вратаря столько ? Они Куртуа за 40-50 возьмут.
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Cules2013
1532505039
Навас сильнее Льориса.
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Hala Madrid
1532533889
Лет 5 назад надо было брать, а сейчас нужен вратарь, который хотя бы лет на 7 вопрос закроет.
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zigbert
1532592742
Зачем они стараются взять дорогого вратаря, если Навас не хуже из всех перечисленных?
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