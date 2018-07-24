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    Лоськов: «В пятницу одним Суперкубком у «Локомотива» станет больше»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, который состоится в пятницу, 27 июля. Специалист обещает победу.

    «Добавляет ли мотивации «Локомотиву» тот факт, что у ЦСКА больше выигранных Суперкубков? «Локомотив», наверное, просто реже играл. Но ничего страшного. Одним Суперкубком станет больше.

    Будем стараться и приложим максимум усилий. Матч за Суперкубок – лакмусовая бумажка для игроков после тяжелых сборов. Хороший разогрев перед длинным чемпионатом.

    Проведение Суперкубка за пределами Москвы – правильный шаг. Нужно популяризировать футбол в регионах. Для этого были построены великолепные стадионы, они просто прекрасны, и нужно их больше использовать. Я за то, чтобы и сборная России играла не только в Москве», – сказал Лоськов.

    Матч начнется в 21:30 по Москве.

    Источник: Twitter

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    24.07.2018 20:51
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 10:22

      ведь известно что не стоит говорить гоп пока не перепрыгнешь)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 25 июля 2018, 00:03

      ну да, ну да...медведь ещё по лесу бегает...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 23:49

      Учитывая армейские потери, совсем не удивлюсь если Локо возьмёт очередной трофей.Это даже более вероятно чем победа армейского коллектива.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Мары 26 июля 2018, 00:01

      Прогнозы - дело Бубена)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ShO_oM 26 июля 2018, 02:44

      Лоськов составит ему конкуренцию.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Мары 28 июля 2018, 01:20

      Составил)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ShO_oM 28 июля 2018, 03:42

      ЦСКА удивил.
      А прогнозы дело не благодарное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 21:54

      Хорошо бы эта уверенность не превратилась в самоуверенность.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июля 2018, 21:28

      1й в истории выдуманный суперкубок

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Полная Канистра 26 июля 2018, 00:01

      Кэп, ты вернулся???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2018, 21:04

      Тосно читать..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 24 июля 2018, 21:01

      Согласен победа Локо быть обязана. А ЦСКА вообще не должен играть в Суперкубке.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > O-Z 24 июля 2018, 22:01

      Ты чего раскудахтался? После матча смотри не плачь, как Дима.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > ShO_oM 25 июля 2018, 12:33

      Отсосешь до слез.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > O-Z 25 июля 2018, 23:59

      Твоё влагалище, что ли? Анатомию прочти маргиналка)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > O-Z 28 июля 2018, 01:22

      Похоже отсосал ты, в дополнительное время)))

      Ко всем адекватным болелам Локомотива претензий не имею.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z > ShO_oM 28 июля 2018, 13:10

      Не честный участник и не честный победитель. Только так вонючие коняшки и могут )... Сосали все 105 минут и один раз и то случайно и не честно залетело)). Позор российскому футболу. Стыдно что у нас такие судьи и команды.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июля 2018, 20:58

      Почему у нас все такие самонадеянные? Можно подумать что цска колхозная команда!

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