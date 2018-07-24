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  • Лоськов: «В пятницу одним Суперкубком у «Локомотива» станет больше»

Лоськов: «В пятницу одним Суперкубком у «Локомотива» станет больше»

24 июля 2018, 20:51
18

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, который состоится в пятницу, 27 июля. Специалист обещает победу.

«Добавляет ли мотивации «Локомотиву» тот факт, что у ЦСКА больше выигранных Суперкубков? «Локомотив», наверное, просто реже играл. Но ничего страшного. Одним Суперкубком станет больше.

Будем стараться и приложим максимум усилий. Матч за Суперкубок – лакмусовая бумажка для игроков после тяжелых сборов. Хороший разогрев перед длинным чемпионатом.

Проведение Суперкубка за пределами Москвы – правильный шаг. Нужно популяризировать футбол в регионах. Для этого были построены великолепные стадионы, они просто прекрасны, и нужно их больше использовать. Я за то, чтобы и сборная России играла не только в Москве», – сказал Лоськов.

Матч начнется в 21:30 по Москве.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (18)
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Опорник84
1532455116
Почему у нас все такие самонадеянные? Можно подумать что цска колхозная команда!
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O-Z
1532455303
Согласен победа Локо быть обязана. А ЦСКА вообще не должен играть в Суперкубке.
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shinnik
1532455452
Тосно читать..
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Полная Канистра
1532456920
1й в истории выдуманный суперкубок
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zigbert
1532458495
Хорошо бы эта уверенность не превратилась в самоуверенность.
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Мары
1532465396
Учитывая армейские потери, совсем не удивлюсь если Локо возьмёт очередной трофей.Это даже более вероятно чем победа армейского коллектива.
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vovan55
1532466220
ну да, ну да...медведь ещё по лесу бегает...
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OfaZavr
1532503375
ведь известно что не стоит говорить гоп пока не перепрыгнешь)
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