Лоськов: «В пятницу одним Суперкубком у «Локомотива» станет больше»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, который состоится в пятницу, 27 июля. Специалист обещает победу.

«Добавляет ли мотивации «Локомотиву» тот факт, что у ЦСКА больше выигранных Суперкубков? «Локомотив», наверное, просто реже играл. Но ничего страшного. Одним Суперкубком станет больше.

Будем стараться и приложим максимум усилий. Матч за Суперкубок – лакмусовая бумажка для игроков после тяжелых сборов. Хороший разогрев перед длинным чемпионатом.

Проведение Суперкубка за пределами Москвы – правильный шаг. Нужно популяризировать футбол в регионах. Для этого были построены великолепные стадионы, они просто прекрасны, и нужно их больше использовать. Я за то, чтобы и сборная России играла не только в Москве», – сказал Лоськов.

Матч начнется в 21:30 по Москве.