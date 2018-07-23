Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» представил украинского вратаря Лунина

23 июля 2018, 14:57
5

«Реал» провел презентацию голкипера Андрея Лунина.

Украинец перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» в конце июня, подписав шестилетнее соглашение.

Как сообщали СМИ, «Реал» заплатил за переход 19-летнего вратаря примерно 13 миллионов евро, 4 миллиона из которых в виде дополнительных бонусов. В контракте Лунина прописана сумма отступных в размере 8,5 миллиона евро.

В сезоне-2017/18 голкипер провел за «Зарю» 36 матчей и пропустил 54 гола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Лунин Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
К.Серж.А
1532347831
Что то здесь не сходится ... Купили за 13 , и поставили отступные в 8.5 ? Бред
Ответить
kella
1532348006
То что в Реал перешел понятно, а где он играть(пропускать) будет?
Ответить
Cules2013
1532351194
Удачи парню, мало кто так вырывается из низов. Я сам его игру не видел, но говорят, что очень талантливый и перспективный. Просто так Реал бы за него 13 млн не отдал, это понятно. Хотя подобное говорили и про Коваля, но ему уже 25 лет, а пока что только по арендам гуляет бог знает где. Получается, что Лунин будет пока что в дубле играть, так? Или аренда?
Ответить
arok
1532391776
54 гола,!
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
1
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+