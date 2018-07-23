«Реал» представил украинского вратаря Лунина

«Реал» провел презентацию голкипера Андрея Лунина.

Украинец перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» в конце июня, подписав шестилетнее соглашение.

Как сообщали СМИ, «Реал» заплатил за переход 19-летнего вратаря примерно 13 миллионов евро, 4 миллиона из которых в виде дополнительных бонусов. В контракте Лунина прописана сумма отступных в размере 8,5 миллиона евро.

В сезоне-2017/18 голкипер провел за «Зарю» 36 матчей и пропустил 54 гола.

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