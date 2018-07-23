Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» представил украинского вратаря Лунина

    «Реал» провел презентацию голкипера Андрея Лунина.

    Украинец перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» в конце июня, подписав шестилетнее соглашение.

    Как сообщали СМИ, «Реал» заплатил за переход 19-летнего вратаря примерно 13 миллионов евро, 4 миллиона из которых в виде дополнительных бонусов. В контракте Лунина прописана сумма отступных в размере 8,5 миллиона евро.

    В сезоне-2017/18 голкипер провел за «Зарю» 36 матчей и пропустил 54 гола.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2018 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +965

      arok 24 июля 2018, 03:22

      54 гола,!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 16:06

      Удачи парню, мало кто так вырывается из низов. Я сам его игру не видел, но говорят, что очень талантливый и перспективный. Просто так Реал бы за него 13 млн не отдал, это понятно. Хотя подобное говорили и про Коваля, но ему уже 25 лет, а пока что только по арендам гуляет бог знает где.
      Получается, что Лунин будет пока что в дубле играть, так? Или аренда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 23 июля 2018, 15:13

      То что в Реал перешел понятно, а где он играть(пропускать) будет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 23 июля 2018, 15:10

      Что то здесь не сходится ... Купили за 13 , и поставили отступные в 8.5 ? Бред

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11