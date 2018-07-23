Гендиректор «Уфы»: «По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе к защитнику команды Дмитрию Живоглядову со стороны ЦСКА и «Локомотива».

– Правда, что ЦСКА и «Локомотив» хотят купить Живоглядова, но их предложения вас не устраивают?

– Нет, речь идет не о ЦСКА и «Локомотиве». По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно. Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку.