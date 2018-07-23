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    Гендиректор «Уфы»: «По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе к защитнику команды Дмитрию Живоглядову со стороны ЦСКА и «Локомотива».

    – Правда, что ЦСКА и «Локомотив» хотят купить Живоглядова, но их предложения вас не устраивают?

    – Нет, речь идет не о ЦСКА и «Локомотиве». По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно. Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2018 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 июля 2018, 18:25

      250 лямов евробаксов, похоже, хотят. Не иначе.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 июля 2018, 17:53

      Ну да.. цену назначили, бабки уже поделили, а никто не берет...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 16:52

      пусть вкусит европу в "уфе"... видно будет,какой он игрок

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:32

      Его лучше оставить в Уфе.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 23 июля 2018, 11:02

      Озвучь предложения, - посмеемся!

      3
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