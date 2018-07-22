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Варга: «Головин легко может подорожать и до 50 миллионов»

22 июля 2018, 13:15
9

Футбольный агент Шандор Варга поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Борьбу за хавбека ведут два клуба – «Челси» и «Монако».

«Если Головин так играет на высоком уровне, то не удивлен, что за него предлагают почти 40 миллионов евро. Сейчас на него претендуют «Челси» и «Монако», но в любой момент в борьбу способен включиться еще кто-то.

После перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» образовался эффект домино, который даст движение всем клубам. А Головин сумеет помочь любой команде мира. Но перед переездом куда бы то ни было он должен лично пообщаться с тренером.

Общение с тренером – очень важный момент. Но в Головине я уверен, думаю, цена на него может легко дойти и до 50 миллионов», – считает агент.

Игроку 22 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (9)
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spam2009
1532256962
он не стоит и 40, какие 50
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Рубик Докоян
1532257097
Если заиграет в Европе на приличном уровне и не угаснет, то судя по тем ценам что разогрели на трансферном рынке вполне возможно.
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amazonaws
1532258598
Головин и 15 не стоит, а он загнул на все 50!!! Агенты потихоньку помешались на НАКРУТКЕ. Тихий ужас, что творится на трансферном рынке. Все норовят половить БЕШЕНУЮ рыбку, в мутной трансферной воде, вот с такими ГЛАЗИЩАМИ - в пятирублёвую монету. Гинер загнул на все 30, а Варга ещё круче на 50! Кто больше! Накручивай и ВПАРИВАЙ! Авось найдутся дураки и клюнут на эту неадекватную трансферную наживку.
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Zenmaster
1532259497
За 35 евро с Монако договорились -- по последним уткам !!!
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ИГАРЬ
1532264143
Высокий уровень это рфпл и саудовская аравия? xD
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Вомбат
1532266151
В агентских запросах она и до 100 млн евро может дойти. Но реальная цена в ближайшее время вряд ли поднимется даже до 50. Все-таки Головин - не звезда первой величины, а просто очень хороший полузащитник.
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a-rakhmatov
1532280321
Аукцион продолжается!.....браво Головин заслужил уровень топ игрока...)))
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general.lizyukov
1532290354
Чего не 100-то* мелочиться не надо, ляпайте больше. Хвататйте ту 20-ку что предложили и радуйтесь. А через годик обратно ждите.
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zigbert
1532291689
Все будет зависеть от его игры в сильных европейских клубах.
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