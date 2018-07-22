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    Варга: «Головин легко может подорожать и до 50 миллионов»

    Футбольный агент Шандор Варга поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Борьбу за хавбека ведут два клуба – «Челси» и «Монако».

    «Если Головин так играет на высоком уровне, то не удивлен, что за него предлагают почти 40 миллионов евро. Сейчас на него претендуют «Челси» и «Монако», но в любой момент в борьбу способен включиться еще кто-то.

    После перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» образовался эффект домино, который даст движение всем клубам. А Головин сумеет помочь любой команде мира. Но перед переездом куда бы то ни было он должен лично пообщаться с тренером.

    Общение с тренером – очень важный момент. Но в Головине я уверен, думаю, цена на него может легко дойти и до 50 миллионов», – считает агент.

    Игроку 22 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2018 13:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 23:34

      Все будет зависеть от его игры в сильных европейских клубах.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 июля 2018, 23:12

      Чего не 100-то* мелочиться не надо, ляпайте больше.
      Хвататйте ту 20-ку что предложили и радуйтесь. А через годик обратно ждите.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 20:25

      Аукцион продолжается!.....браво Головин заслужил уровень топ игрока...)))

      0
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 22 июля 2018, 16:29

      В агентских запросах она и до 100 млн евро может дойти. Но реальная цена в ближайшее время вряд ли поднимется даже до 50. Все-таки Головин - не звезда первой величины, а просто очень хороший полузащитник.

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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 22 июля 2018, 15:55

      Высокий уровень это рфпл и саудовская аравия? xD

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 14:38

      За 35 евро с Монако договорились -- по последним уткам !!!

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 июля 2018, 14:23

      Головин и 15 не стоит, а он загнул на все 50!!!
      Агенты потихоньку помешались на НАКРУТКЕ.
      Тихий ужас, что творится на трансферном рынке.
      Все норовят половить БЕШЕНУЮ рыбку, в мутной трансферной воде, вот с такими ГЛАЗИЩАМИ - в пятирублёвую монету.
      Гинер загнул на все 30, а Варга ещё круче на 50!
      Кто больше!
      Накручивай и ВПАРИВАЙ!
      Авось найдутся дураки и клюнут на эту неадекватную трансферную наживку.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 13:58

      Если заиграет в Европе на приличном уровне и не угаснет, то судя по тем ценам что разогрели на трансферном рынке вполне возможно.

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      Рейтинг: +2214

      spam2009 22 июля 2018, 13:56

      он не стоит и 40, какие 50

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