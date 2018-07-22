Варга: «Головин легко может подорожать и до 50 миллионов»

Футбольный агент Шандор Варга поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Борьбу за хавбека ведут два клуба – «Челси» и «Монако».

«Если Головин так играет на высоком уровне, то не удивлен, что за него предлагают почти 40 миллионов евро. Сейчас на него претендуют «Челси» и «Монако», но в любой момент в борьбу способен включиться еще кто-то.

После перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» образовался эффект домино, который даст движение всем клубам. А Головин сумеет помочь любой команде мира. Но перед переездом куда бы то ни было он должен лично пообщаться с тренером.

Общение с тренером – очень важный момент. Но в Головине я уверен, думаю, цена на него может легко дойти и до 50 миллионов», – считает агент.

Игроку 22 года.