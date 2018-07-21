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    Суперкубок Украины. «Динамо» обыграло «Шахтер»

    «Шахтер» проиграл «Динамо» в матче за Суперкубок Украины со счетом 0:1.

    Суперкубок Украины

    Шахтер – Динамо – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Буяльский, 18.

    «Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 70), Мораес.

    «Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кандзера, Вербич, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 72), Шепелев, Цыганков, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин.

    Предупреждения: Данечнко, 53; Фернандо, 58; Мораес, 90+3; Тотовицкий, 90+7 – Бурда, 13; Шепелев, 71; Кадар, 81; Кендзера, 90+8; Бойко, 90+8.

    Удаления: Исмаили, 90+8 – Бурда, 90+.

    Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 23:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 22 июля 2018, 00:19

      Шахтер уже не тот.

      1
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba 21 июля 2018, 23:46

      После ЧМ теперь все игроки падают и лежат по 2-3 минуты.... Надо или время останавливать полностью как в хоккее, или не останавливать совсем, падать прекратят!

      1
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 21 июля 2018, 23:36

      Поначалу игра обеих команд нравилась, но после привоза Пятова игра Шахтера сильно испортилась, утратив красоту и креатив. Динамо стало играть по счету, и все это было очень не лучезарно. Переключился на Зенит и не пожалел.

      1
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      Рейтинг: +8892

      vladik12 21 июля 2018, 23:36

      Норм игрок - Чё Чё.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 23:22

      Матч не смотрел. А что так много добавлено минут и в концовке похоже завились, что много карточек в компенсированное время ?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 июля 2018, 23:08

      унылое говно,а не матч!

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