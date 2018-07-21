Суперкубок Украины. «Динамо» обыграло «Шахтер»

«Шахтер» проиграл «Динамо» в матче за Суперкубок Украины со счетом 0:1.

Суперкубок Украины

Шахтер – Динамо – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Буяльский, 18.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 70), Мораес.

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кандзера, Вербич, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 72), Шепелев, Цыганков, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин.

Предупреждения: Данечнко, 53; Фернандо, 58; Мораес, 90+3; Тотовицкий, 90+7 – Бурда, 13; Шепелев, 71; Кадар, 81; Кендзера, 90+8; Бойко, 90+8.

Удаления: Исмаили, 90+8 – Бурда, 90+.

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