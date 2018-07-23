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Материалы

Шахтер - Динамо

21.07.2018, Суббота, 21:00 мск Одесса, стадион Черноморец Суперкубок Украины Шахтер - Динамо
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
32 тур
19 мая, суббота 19:30 Динамо 2:1 Шахтер
27 тур
14 апреля, суббота 17:00 Шахтер 0:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Шахтер
2 тур
22 июля, суббота 19:30 Шахтер 0:1 Динамо
Суперкубок Украины 2017

15 июля, суббота 21:00 Шахтер 2:0 Динамо
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
9 тур
26 мая, пятница 19:30 Шахтер 2:3 Динамо
4 тур
21 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:1 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
18 тур
12 декабря, понедельник 20:00 Динамо 3:4 Шахтер
7 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2016

16 июля, суббота 21:00 Шахтер 1:1
(3:4)п		 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
24 тур
1 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 3:0 Динамо
11 тур
16 октября, пятница 19:00 Динамо 0:3 Шахтер
Украина. Кубок (2014/2015)
Финал
4 июня, четверг 21:00 Динамо 0:0
(5:4)п		 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
26 апреля, воскресенье 19:30 Шахтер 0:0 Динамо
8 тур
5 октября, воскресенье 20:30 Динамо 1:0 Шахтер
Суперкубок Украины 2014

22 июля, вторник 22:00 Шахтер 2:0 Динамо
Украина. Кубок (2013/2014)
Финал
15 мая, четверг 21:00 Динамо 2:1 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
16 апреля, среда 21:00 Динамо 0:2 Шахтер
4 тур
4 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Шахтер
8 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 4:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Динамо
11 тур
24 сентября, суббота 21:00 Динамо 0:0 Шахтер
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 21:15 Динамо 2:3 Шахтер
Украина. Суперкубок 2011
Финал,
5 июля, вторник 22:00 Шахтер 1:3 Динамо
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
Финал,
25 мая, среда 21:15 Динамо 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Динамо 3:0 Шахтер
12 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Шахтер 1:0 Динамо
14 тур
21 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Шахтер
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/4 финала
28 октября, среда 20:30 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Динамо 1:0 Шахтер
15 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок Украины (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 20:45 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок УЕФА (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 7 мая, четверг 20:30 Шахтер 2:1 Динамо
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, четверг 20:30 Динамо 1:1 Шахтер
Суперкубок Украины 2008
Финал
15 июля, вторник 21:45 Шахтер 1:1
(5:3)п		 Динамо
Кубок Украины (2007/2008)
Финал,
7 мая, среда 19:00 Шахтер 2:0 Динамо
Кубок Первого Канала 2008
Финал,
31 января, четверг 21:00 Динамо 2:2
(3:2)п		 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
16 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Шахтер
1 тур
15 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины (2007/2008)
Финал,
10 июля, вторник 21:30 Динамо 2:2
(4:2)п		 Шахтер
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