Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «У ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о перспективах красно-белых и ЦСКА в грядущем сезоне.

    «Братья Березуцкие и Игнашевич закончили карьеры, Головин уйдет в другой клуб, так что у ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть. Раньше даже если что-то снижалось, кто-то старел, игра все равно оставалась узнаваемой.

    Что касается «Спартака», то для того, чтобы выходить на новый уровень, нужны новые игроки. В команде остались возрастные футболисты. Ну не будет тот же Дмитрий Комбаров играть на две головы лучше. У него есть определенный уровень. Глушаков – то же самое», – сказал Ловчев.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» занял третье место.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2018 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:17

      А разве у Спартака нет новых игроков, Взять хотя бы Жиго, Ташаев. Большая группа игроков оправилась от травм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      pul 22 июля 2018, 02:03

      нет просто ушли те кто не тянет в ЦСКА. Нужно понять,в этом сезоне клуб будет не только лидером он будет флагманом Российского футбола.....Если бы ты следил за приобретениями понял.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:14

      про ЦСКА сказал очевидные и всем итак понятные вещи,а про Спартак как показалось он не очень в теме.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 21 июля 2018, 19:51

      У молодых талантов появился воистину исторический шанс доказать,что незаменимых не бывает.Вперед,ребята!Покажите всем,что вы не шилом бриты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 18:59

      Мастерство не пропьешь,в данном случае опыт,отскочат как всегда и все ок будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      andromend 21 июля 2018, 17:58

      А я вот за коней спокоен.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июля 2018, 16:48

      ловчев ты вообще в курсе про селекцию в Спартаке и не знать кто в новом сезоне пришёл в команду или дураком прикидываешься тоже мне бывший спартаковец Да видали мы тебя в одном месте

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 июля 2018, 15:13

      будем надеяться на талант Гончаренко,на дядьку Акинфеева и на борзых-молодых..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 июля 2018, 14:10

      Дак ведь свиньи -то суды
      Про коней всегда худы!
      Вы в себе не сумлевайтесь,
      Вы команда хоть куды!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 21 июля 2018, 14:07

      Кто ему сказал что братья карьеру закончили, они еще минимум сезон играть будут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11