Ловчев: «У ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о перспективах красно-белых и ЦСКА в грядущем сезоне.

«Братья Березуцкие и Игнашевич закончили карьеры, Головин уйдет в другой клуб, так что у ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть. Раньше даже если что-то снижалось, кто-то старел, игра все равно оставалась узнаваемой.

Что касается «Спартака», то для того, чтобы выходить на новый уровень, нужны новые игроки. В команде остались возрастные футболисты. Ну не будет тот же Дмитрий Комбаров играть на две головы лучше. У него есть определенный уровень. Глушаков – то же самое», – сказал Ловчев.

В прошлом розыгрыше РФПЛ ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» занял третье место.