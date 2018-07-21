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  • Ловчев: «У ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть»

Ловчев: «У ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть»

21 июля 2018, 13:34
14

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о перспективах красно-белых и ЦСКА в грядущем сезоне.

«Братья Березуцкие и Игнашевич закончили карьеры, Головин уйдет в другой клуб, так что у ЦСКА будут большие проблемы в новом сезоне. Даже чтобы просто в лидерах быть. Раньше даже если что-то снижалось, кто-то старел, игра все равно оставалась узнаваемой.

Что касается «Спартака», то для того, чтобы выходить на новый уровень, нужны новые игроки. В команде остались возрастные футболисты. Ну не будет тот же Дмитрий Комбаров играть на две головы лучше. У него есть определенный уровень. Глушаков – то же самое», – сказал Ловчев.

В прошлом розыгрыше РФПЛ ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» занял третье место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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Аид666
1532169549
в прошлом сезоне многие тоже кричали что максимум 6 место... поживем-увидим...
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Рубик Докоян
1532169956
Возможно после продажи Головина у ЦСКА будут качественные покупки или аренда. Сейчас после ухода "легов" и завершении карьеры нашими ветеранами, в команде ослабли все позиции кроме вратарской. Но армейская молодёжь уже готова дерзать надо им в помощь и мастеровитых "дядек".
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FCZenit is Ivanovo
1532170307
Каждый год говорят у ЦСКА будут проблемы, но почему то они всегда в лидерах чемпионата.
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Отчаянный Пердун
1532170683
Поживём увидели! Про ЦСКА и в том сезоне так говорили.
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T_REX
1532171247
Кто ему сказал что братья карьеру закончили, они еще минимум сезон играть будут
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за ЦСКА с 1980г
1532175200
будем надеяться на талант Гончаренко,на дядьку Акинфеева и на борзых-молодых..
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Полная Канистра
1532180896
ловчев ты вообще в курсе про селекцию в Спартаке и не знать кто в новом сезоне пришёл в команду или дураком прикидываешься тоже мне бывший спартаковец Да видали мы тебя в одном месте
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andromend
1532185137
А я вот за коней спокоен.
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OfaZavr
1532193249
про ЦСКА сказал очевидные и всем итак понятные вещи,а про Спартак как показалось он не очень в теме.
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zigbert
1532276276
А разве у Спартака нет новых игроков, Взять хотя бы Жиго, Ташаев. Большая группа игроков оправилась от травм.
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