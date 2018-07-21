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    Селюк: «Головин не стоит 30 миллионов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает завышенной цену 30 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продать 22-летнего футболиста в Европу именно за эту сумму. По информации СМИ, 30 миллионов за россиянина готов заплатить «Монако».

    «На мой взгляд, Головин не стоит 30 миллионов евро. Но, если за него столько дают, значит, такие реалии у рынка. Ведь никто не ждал, что Мбаппе купят за 180 миллионов. Сейчас не так много хороших футболистов на рынке.

    Если рассматривать вариант с «Челси» и личную заинтересованность нового тренера Маурицио Сарри, то можно отметить, что это грамотный специалист. При этом «Челси» всегда сможет отдать Головина в аренду, чтобы прошeл адаптацию. В любом случае благодаря этому переходу и ЦСКА заработает, и Головин будет развиваться.

    Российским игрокам нужно ехать на Запад. Если бы лимит отменили, достойные футболисты уехали бы в Европу», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2018 13:15
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 16:09

      Никто об этом кроме Селюка больше не говорит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 июля 2018, 21:59

      Даааа, Димон, жалко что не ты рядом лежишь? Такое бабло и мимо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июля 2018, 20:52

      Райола местного разлива.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:08

      не Селюку это решать сколько стоят чужие футболисты, о какой сумме клубы договорятся значит столько и стоит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 21 июля 2018, 19:25

      Может и не стоит, но от футбольного агента такие слова слышать странно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 июля 2018, 19:23

      Селюк не стоит внимания

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июля 2018, 18:59

      Раз дают 30 лямов, значит стоит....главное он будет играть в топ клубе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 21 июля 2018, 17:33

      а неймар 222 не стоит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 июля 2018, 17:08

      рыночная цена определяется соотношением спроса и предложения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 21 июля 2018, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Головин не стоит 30 миллионов. 10-15 это максимум. Как водку паленку впаривают.

      -5
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