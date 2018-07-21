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Селюк: «Головин не стоит 30 миллионов»

21 июля 2018, 13:15
33

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает завышенной цену 30 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продать 22-летнего футболиста в Европу именно за эту сумму. По информации СМИ, 30 миллионов за россиянина готов заплатить «Монако».

«На мой взгляд, Головин не стоит 30 миллионов евро. Но, если за него столько дают, значит, такие реалии у рынка. Ведь никто не ждал, что Мбаппе купят за 180 миллионов. Сейчас не так много хороших футболистов на рынке.

Если рассматривать вариант с «Челси» и личную заинтересованность нового тренера Маурицио Сарри, то можно отметить, что это грамотный специалист. При этом «Челси» всегда сможет отдать Головина в аренду, чтобы прошeл адаптацию. В любом случае благодаря этому переходу и ЦСКА заработает, и Головин будет развиваться.

Российским игрокам нужно ехать на Запад. Если бы лимит отменили, достойные футболисты уехали бы в Европу», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (33)
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Магомед898989
1532168433
Максимум 20 .потолок
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Vickont
1532168703
А ну расскажи, сколько стоят Траоре и Туре
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Рубик Докоян
1532168704
"Сейчас не так много хороших футболистов на рынке". И это сущая правда "топ-агент" Селюк знает только двоих-- Яя Туре и Ласина Траоре...
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Kulima
1532168996
Конечно Селюк олень редкостный, но то что нашим игрокам надо ехать играть в Европу, то тут он прав
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Project Бабангида
1532169219
конечно это дикость оценивать людей как картошку на рынке, но раз уж мы докатились до этого, то я возрожу "великому" агенту - цена меняется в базарный день , если сегодня дадут 50 значит стоит 50 если дают рубль, значит рубль
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abhvfdtcn
1532173106
носятся с этим галавиным туда сюда, флюдят, его уровень как раз таки цска или амкар, тьфу тебе в ипало журнашлюха, которая постоянно флудит этим обрубком
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KOLBIS
1532174487
Столько стоит МОЙ Траоре,добавил Дмитрий...
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mikitka
1532174633
ой, ребят... "Фулхем", который только из Чемпионшипа поднялся, купил Жана Микаэля Сери у "Ниццы" за 30 млн. евро... после этой информации, Головин и все 50 млн. может стоить P.S. уверен, что отмыв бабла сопровождает в разных степенях любая трансферная сделка
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O-Z
1532179122
Головин не стоит 30 миллионов. 10-15 это максимум. Как водку паленку впаривают.
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OfaZavr
1532192925
не Селюку это решать сколько стоят чужие футболисты, о какой сумме клубы договорятся значит столько и стоит.
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