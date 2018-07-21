Селюк: «Головин не стоит 30 миллионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает завышенной цену 30 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продать 22-летнего футболиста в Европу именно за эту сумму. По информации СМИ, 30 миллионов за россиянина готов заплатить «Монако».

«На мой взгляд, Головин не стоит 30 миллионов евро. Но, если за него столько дают, значит, такие реалии у рынка. Ведь никто не ждал, что Мбаппе купят за 180 миллионов. Сейчас не так много хороших футболистов на рынке.

Если рассматривать вариант с «Челси» и личную заинтересованность нового тренера Маурицио Сарри, то можно отметить, что это грамотный специалист. При этом «Челси» всегда сможет отдать Головина в аренду, чтобы прошeл адаптацию. В любом случае благодаря этому переходу и ЦСКА заработает, и Головин будет развиваться.

Российским игрокам нужно ехать на Запад. Если бы лимит отменили, достойные футболисты уехали бы в Европу», – сказал Селюк.