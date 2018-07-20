«Бавария» договорилась о трансфере Павара на ЧМ-2018

Защитник «Штутгарта» Бенжамин Павар в скором времени пополнит ряды «Баварии», сообщает SWR Sport.

Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время проведения чемпионата мира-2018 в России. При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только следующим летом, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

Успешная игра футболиста в России вызвала интерес к нему, что подтолкнуло представителей «Баварии» к переговорам со «Штутгартом». Трансфер должен состояться до закрытия текущего летнего окна.

22-летний защитник входит в интересы «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Атлетико».