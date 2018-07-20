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«Бавария» договорилась о трансфере Павара на ЧМ-2018

20 июля 2018, 08:32
8

Защитник «Штутгарта» Бенжамин Павар в скором времени пополнит ряды «Баварии», сообщает SWR Sport.

Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время проведения чемпионата мира-2018 в России. При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только следующим летом, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

Успешная игра футболиста в России вызвала интерес к нему, что подтолкнуло представителей «Баварии» к переговорам со «Штутгартом». Трансфер должен состояться до закрытия текущего летнего окна.

22-летний защитник входит в интересы «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Штутгарт Павар Бенжамен
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1532066476
Удачное приобретение. Молодой парень и на ЧМ отыграл в основе сборной Франции все игры.
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Shotlandets86
1532066496
Ну понятно, что всех проявивших себя на ЧМ и играющих в Германии, заберёт Бавария. Это монополист.
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84aivengo
1532066626
у павара не жизнь,а сказка....
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VeniaminS
1532067285
хорошо проявил себя на ЧМ.
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Dgad
1532067289
Не понятно зачем Павару лавка, там Киммиха из основы не вытеснить это 100%
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VReDNiY
1532068845
Нет там никакой договоренности. Шлак сайт как всегда пишит хрен пойми чего. Всю желтую прессу и отсебячину.
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ItalianFootball
1532069591
Ничего не меняется.
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zigbert
1532073638
Все возможно.На ЧМ проявил себя с хорошей стороны.
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