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    «Бавария» договорилась о трансфере Павара на ЧМ-2018

    Защитник «Штутгарта» Бенжамин Павар в скором времени пополнит ряды «Баварии», сообщает SWR Sport.

    Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время проведения чемпионата мира-2018 в России. При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только следующим летом, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

    Успешная игра футболиста в России вызвала интерес к нему, что подтолкнуло представителей «Баварии» к переговорам со «Штутгартом». Трансфер должен состояться до закрытия текущего летнего окна.

    22-летний защитник входит в интересы «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 08:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 11:00

      Все возможно.На ЧМ проявил себя с хорошей стороны.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июля 2018, 09:53

      Ничего не меняется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 20 июля 2018, 09:40

      Нет там никакой договоренности. Шлак сайт как всегда пишит хрен пойми чего. Всю желтую прессу и отсебячину.

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 20 июля 2018, 09:14

      Не понятно зачем Павару лавка, там Киммиха из основы не вытеснить это 100%

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 июля 2018, 09:14

      хорошо проявил себя на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2018, 09:03

      у павара не жизнь,а сказка....

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 июля 2018, 09:01

      Ну понятно, что всех проявивших себя на ЧМ и играющих в Германии, заберёт Бавария. Это монополист.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:01

      Удачное приобретение. Молодой парень и на ЧМ отыграл в основе сборной Франции все игры.

      2
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