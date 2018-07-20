Стауче: «Непростой характер у Акинфеева? Это лишь медийный образ»

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о работе с первым номером национальной команды голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым во время чемпионата мира-2018.

– Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?

– Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас в отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь – профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь.

– Акинфеев отразил удары Коке, Аспаса и Ковачича. По вашим запискам?

– Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения.

– Соперники били туда, куда вы и ждали?

– Почти все. Но иногда к мячу подходили игроки, которые никогда до этого пенальти не били. И это становилось действительно лотереей.