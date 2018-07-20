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    Стауче: «Непростой характер у Акинфеева? Это лишь медийный образ»

    Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о работе с первым номером национальной команды голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым во время чемпионата мира-2018.

    – Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?

    – Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас в отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь – профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь.

    – Акинфеев отразил удары Коке, Аспаса и Ковачича. По вашим запискам?

    – Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения.

    – Соперники били туда, куда вы и ждали?

    – Почти все. Но иногда к мячу подходили игроки, которые никогда до этого пенальти не били. И это становилось действительно лотереей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 12:04

      Да, Акинфеев действительно тот футболист, которого желает видеть в команде и тренировать каждый тренер.+++

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 06:34

      Лотерея, когда гадаешь, а когда действуешь по удару на реакцию, то это мастерство вратарское.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 20 июля 2018, 08:52

      Давненько я не видел, чтоб вратари прыгали по удару..

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