Ледяхов: «Все три новичка должны помочь «Ахмату» в будущем сезоне»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о завершающей стадии подготовки команды к стартующему в конце июля чемпионату России.

– Сборы близятся к завершению, мы выполнили весь запланированный к данному моменту объем работы, провели контрольные матчи. Осталось еще два матча, 19 и 20 июля. Думаю, команда подходит к началу сезона в хорошем физическом состоянии. Насколько мы готовы – покажет чемпионат.

– Ребята подойдут к пику формы к старту чемпионата, или еще будем прибавлять от тура к туру?

– Чемпионат – длительный турнир, обсудили с тренерским штабом и тренером по физподготовке, что к началу сезона надо набрать хорошие кондиции, но в то же время от матча к матчу будем прибавлять.

– На третьем сборе «Ахмат» успел сыграть 2 контрольных матча – с «Бирмингемом» и клубом «Пирамидс» в Египте. Какое впечатление оставили эти спарринги?

– По матчам на первых сборах было видно, что нам нужно набирать кондиции, отсюда и отрицательный результат. А к третьему сбору готовность команды, и физическая, и тактическая – на другом уровне. В игре с «Бирмингемом» мы хорошо действовали на поле, получались определенные задумки. Остались довольны и игрой, и результатом.

Накануне сыграли в Александрии, проделали довольно долгую дорогу, да и погода была очень жаркая. Специально пошли на это, первые туры чемпионата пройдут практически в таких же условиях. Этот контрольный матч прошел при схожих внешних факторах с теми, которые ожидают нас в первом туре в Ростове-на-Дону. Наша команда выглядела очень прилично, создала много голевых моментов.

– Новички «Ахмата» – Мусалов, Гащенков и Думбия оставляют приятное впечатление в контрольных встречах. Довольны их игрой?

– Да, мы следили за ними, знали, что это за футболисты. Все трое новичков – очень квалифицированные игроки. Думаю, они должны помочь нам в предстоящем сезоне.