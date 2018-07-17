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    Форвард сборной Хорватии Ребич погасил кредиты 500 жителей родного города

    Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич совершил заслуживающий уважения поступок по отношению к жителям своего родного города. Об этом рассказал друг футболиста Ловро Шиндик.

    «Анте вырос в небольшом городке, в 45 минутах езды от Сплита.

    Когда Ребичу было еще 16, уже было видно, что он сможет сделать большой скачок в развитии. У него были некие проблемы в плане ментальности, горячая голова. Но он сумел обуздать свои эмоции.

    Однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка Имотски», – приводит слова Шиндика Sportbuzzer.de.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 15:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 13:07

      Поступок достойный уважения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 20:56

      Не шрамы украшают мужчину, а вот такие поступки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 17 июля 2018, 19:12

      хоть у кого-то еще осталось мужское начало. да что там мужское... просто человеческое. А некоторые свои миллионы на монако с шампанским и шлюхами тратят и от стодолларовых купюр прикуривают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 19:06

      молодец, великодушный поступок.

      4
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      Рейтинг: +695

      fan-man 17 июля 2018, 17:01

      Не знаю кто это такой, но снимаю перед ним шляпу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 17 июля 2018, 16:34

      А наши только бухать в куршавелях способны

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Cubinec1989 17 июля 2018, 16:30

      Красавчик!

      3
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