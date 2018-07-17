Форвард сборной Хорватии Ребич погасил кредиты 500 жителей родного города

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич совершил заслуживающий уважения поступок по отношению к жителям своего родного города. Об этом рассказал друг футболиста Ловро Шиндик.

«Анте вырос в небольшом городке, в 45 минутах езды от Сплита.

Когда Ребичу было еще 16, уже было видно, что он сможет сделать большой скачок в развитии. У него были некие проблемы в плане ментальности, горячая голова. Но он сумел обуздать свои эмоции.

Однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка Имотски», – приводит слова Шиндика Sportbuzzer.de.