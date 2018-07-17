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  • Форвард сборной Хорватии Ребич погасил кредиты 500 жителей родного города

Форвард сборной Хорватии Ребич погасил кредиты 500 жителей родного города

17 июля 2018, 15:43
7

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич совершил заслуживающий уважения поступок по отношению к жителям своего родного города. Об этом рассказал друг футболиста Ловро Шиндик.

«Анте вырос в небольшом городке, в 45 минутах езды от Сплита.

Когда Ребичу было еще 16, уже было видно, что он сможет сделать большой скачок в развитии. У него были некие проблемы в плане ментальности, горячая голова. Но он сумел обуздать свои эмоции.

Однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка Имотски», – приводит слова Шиндика Sportbuzzer.de.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Хорватия Ребич Анте
Комментарии (7)
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Cubinec1989
1531834254
Красавчик!
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aam
1531834470
А наши только бухать в куршавелях способны
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Dr Metal
1531836060
Не знаю кто это такой, но снимаю перед ним шляпу
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OfaZavr
1531843600
молодец, великодушный поступок.
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Леший88
1531843955
хоть у кого-то еще осталось мужское начало. да что там мужское... просто человеческое. А некоторые свои миллионы на монако с шампанским и шлюхами тратят и от стодолларовых купюр прикуривают...
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Рубик Докоян
1531850192
Не шрамы украшают мужчину, а вот такие поступки...
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zigbert
1531908463
Поступок достойный уважения.
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