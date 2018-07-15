Whoscored включил Фернандеса в символическую сборную ЧМ-2018. В команде нет ни одного француза

Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную ЧМ-2018. В нее вошел защитник сборной России Марио Фернандес.

В команду не попал не один представитель Франции. Французы стали чемпионами мира.

Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

Защитники: Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия);

Полузащитники: Киран Триппьер (Англия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия);

Нападающие: Гарри Кейн (Англия), Неймар (Бразилия).

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!