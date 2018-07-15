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    Whoscored включил Фернандеса в символическую сборную ЧМ-2018. В команде нет ни одного француза

    Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную ЧМ-2018. В нее вошел защитник сборной России Марио Фернандес.

    В команду не попал не один представитель Франции. Французы стали чемпионами мира.

    Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

    Защитники: Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия);

    Полузащитники: Киран Триппьер (Англия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия);

    Нападающие: Гарри Кейн (Англия), Неймар (Бразилия).

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Whoscored

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    15.07.2018 22:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:13

      странный выбор, но у каждого есть свой вариант символической сборной турнира, поэтому наверное и этот имеет право на существование.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 16 июля 2018, 02:09

      А где чемпионы мира ?
      Бред какой то ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 16 июля 2018, 01:10

      Очень странный состав.Многие, и я в том числе, не согласятся с большинством позиций. Но Шмейхель, на мой взгляд, был лучше Куртуа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 июля 2018, 00:10

      Поржал) Довольно глупая версия

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июля 2018, 00:07

      Кейн ничем не помог команде в последних нескольких играх плей-офф. Неймар тем более. Странный выбор,..

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 июля 2018, 23:17

      А что там петушара Неймар забыл???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 июля 2018, 23:03

      Неймар, лол

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 15 июля 2018, 22:56

      Наличие Кейна как бы намекает на объективность данного рейтинга

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 15 июля 2018, 22:45

      Неймару тут даже делать нечего, давай Черышева лучше!

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 июля 2018, 22:40

      Эту сборную надо расценивать как один из вариантов.

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