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    Гризманн: «Мы сделали нечто невероятное. Завтра будем веселиться с французским народом»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018.

    «Я еще не осознаю, что происходит. Очень горд за нашу команду: это игроки, тренерский штаб, персонал, врачи. Мы по-настоящему единая группа. Мы сделали нечто невероятное, мы сотворили историю и будем наслаждаться этим моментом.

    Сейчас нам хочется увидеться с семьями и устроить праздник. Завтра на родине будет то же самое, и мы будем веселиться с французским народом», – сказал Гризманн.

    Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ФИФА

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    15.07.2018 22:06
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