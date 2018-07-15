Гризманн: «Мы сделали нечто невероятное. Завтра будем веселиться с французским народом»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018.

«Я еще не осознаю, что происходит. Очень горд за нашу команду: это игроки, тренерский штаб, персонал, врачи. Мы по-настоящему единая группа. Мы сделали нечто невероятное, мы сотворили историю и будем наслаждаться этим моментом.

Сейчас нам хочется увидеться с семьями и устроить праздник. Завтра на родине будет то же самое, и мы будем веселиться с французским народом», – сказал Гризманн.

Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!