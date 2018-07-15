Начо – финалистам ЧМ-2018: «Наслаждайтесь этим незабываемым днем»

Защитник «Реала» Начо пожелал удачи своим партнерам по клубу, которые сыграют сегодня в финале чемпионата мира-2018.

На поле столичных «Лужников» появятся Лука Модрич, Матео Ковачич и Рафаэль Варан.

«Я желаю всем вам удачи сегодня. Нам повезло, что вы выступаете за «Реал» вместе с нами. Наслаждайтесь этим незабываемым днем», – написал Начо в твиттере.

В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.