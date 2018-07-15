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    Начо – финалистам ЧМ-2018: «Наслаждайтесь этим незабываемым днем»

    Защитник «Реала» Начо пожелал удачи своим партнерам по клубу, которые сыграют сегодня в финале чемпионата мира-2018.

    На поле столичных «Лужников» появятся Лука Модрич, Матео Ковачич и Рафаэль Варан.

    «Я желаю всем вам удачи сегодня. Нам повезло, что вы выступаете за «Реал» вместе с нами. Наслаждайтесь этим незабываемым днем», – написал Начо в твиттере.

    В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Twitter

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    15.07.2018 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 16:37

      И вашим и нашим,как говорится...

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