Линекер: «Возвращение домой» – веселая английская песня. Это не высокомерие, а наше самоуничижительное чувство юмора»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал высмеивание иностранных фанатов по поводу фразы «Coming home» («Возвращение домой»), которую во время ЧМ-2018 постоянно тиражировали в Великобритании. Таким образом, в стране намекали на то, что англичанам пришло время выиграть чемпионат мира и вернуть трофей домой, который первый и единственный раз завоевали в 1966 году..

«Уважаемые не английские футбольные болельщики.

Футбольное «Возвращение домой» – забавная песня, в которой на протяжении десятилетий подчеркивается отсутствие успеха нашей футбольной команды.

Никто не думал, что мы выиграем ЧМ-2018. Я полностью понимаю, почему вы думаете, что это высокомерие, но это больше наше самоуничижительное чувство юмора», – написал Линекер в своем твиттере.

Англия проиграла Хорватии в полуфинале ЧМ2018. В матче за третье место британцы встретятся с Бельгией. Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.