«Зенит» летом хочет усилить позиции центрального защитника и «под нападающим»

Журналист Нобель Арустамян рассказал, какие позиции хочет усилить в текущее трансферное окно «Зенит». В частности, сине-бело-голубые намерены заполучить нового центрального защитника.

«У «Зенита» есть две позиции, максимально интересные клубу. Первая — центральный защитник. И «Зениту» также нужен футболист на позицию «под нападающим» — есть желание эту зону усилить перед стартом нового чемпионата, потому что клуб будет ставить цель выиграть турнир.

Возможно, «Зениту» ещe удастся удивить нас яркой фамилией, которая приедет в чемпионат России», – сказал комментатор.

В прошлом сезоне РФПЛ зенитовцы стали пятыми.