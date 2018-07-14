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    «Зенит» летом хочет усилить позиции центрального защитника и «под нападающим»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал, какие позиции хочет усилить в текущее трансферное окно «Зенит». В частности, сине-бело-голубые намерены заполучить нового центрального защитника.

    «У «Зенита» есть две позиции, максимально интересные клубу. Первая — центральный защитник. И «Зениту» также нужен футболист на позицию «под нападающим» — есть желание эту зону усилить перед стартом нового чемпионата, потому что клуб будет ставить цель выиграть турнир.

    Возможно, «Зениту» ещe удастся удивить нас яркой фамилией, которая приедет в чемпионат России», – сказал комментатор.

    В прошлом сезоне РФПЛ зенитовцы стали пятыми.

    Источник: YouTube

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    14.07.2018 06:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 14 июля 2018, 07:18

      Богданыч укрепляет позиции.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 06:59

      Об этом мы с коллегами уже не раз писали на разных спортивных сайтах. Самая проблемная позиция в команде это ЦЗ, а под классической "десяткой" можно было использовать Паредеса, а не делать из него оттянутого опорника с его забросами, "закидущками" и кроссами. Как здорово он сыграл в ответном матче в ЛЕ с "Реалом Сосьедад" в этой роли. И Семак как профи видит эту проблему, поэтому мы ещё два года назад предлагали Лёшу Миранчука на эту роль. Но теперь "Локо" его продаст только за большие деньги. Посмотрим кого прикупят на эту позицию. Не фиг было с Жулиано расставаться.

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