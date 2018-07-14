Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Зенит»

Зачем Зениту венгерский защитник , если есть россияне Набиуллин, Чернов и Жирков? В игре с Интером лично мне очень понравился Набиуллин.
Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может стать игроком «Зенита». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«В число кандидатов на то, чтобы усилить состав сине-бело-голубых, входит венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Клуб из Санкт-Петербурга довольно серьeзно присматривается к этому игроку.
«Зенит» хочет купить левоногого защитника, поскольку есть вероятность, что Семак (главный тренер «Зенита» – прим. ред.) будет играть по схеме с тремя центральными защитниками», – сказал Арустамян.
По данным Transfermarkt, стоимость Кадара составляет 2 миллиона евро.