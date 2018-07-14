Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Зенит»

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может стать игроком «Зенита». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«В число кандидатов на то, чтобы усилить состав сине-бело-голубых, входит венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Клуб из Санкт-Петербурга довольно серьeзно присматривается к этому игроку.

«Зенит» хочет купить левоногого защитника, поскольку есть вероятность, что Семак (главный тренер «Зенита» – прим. ред.) будет играть по схеме с тремя центральными защитниками», – сказал Арустамян.

По данным Transfermarkt, стоимость Кадара составляет 2 миллиона евро.