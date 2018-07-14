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    Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Зенит»

    Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может стать игроком «Зенита». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    «В число кандидатов на то, чтобы усилить состав сине-бело-голубых, входит венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Клуб из Санкт-Петербурга довольно серьeзно присматривается к этому игроку.

    «Зенит» хочет купить левоногого защитника, поскольку есть вероятность, что Семак (главный тренер «Зенита» – прим. ред.) будет играть по схеме с тремя центральными защитниками», – сказал Арустамян.

    По данным Transfermarkt, стоимость Кадара составляет 2 миллиона евро.

    Источник: YouTube

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    14.07.2018 01:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 22 июля 2018, 09:28

      Зачем Зениту венгерский защитник , если есть россияне Набиуллин, Чернов и Жирков? В игре с Интером лично мне очень понравился Набиуллин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 16:09

      Спрашивается :"Зачем"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 июля 2018, 15:58

      Если брать состав Динамо того сезона, то самый стабильный игрок. Шёл явно с прицелом дальше уехать в Европу, но вопрос поднимет ли ему цену приход в Зенит, тем более Вида ушёл и Тамаш сейчас может стать лидером этой команды в защите. Так что лучше пусть в Динамо остаётся. Хорошо хоть не темнокожего нападающего из того же Динамо пока не сватают в Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 14 июля 2018, 11:05

      балабол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 июля 2018, 10:58

      В любом источнике готовы видеть кристально чистую воду? И даже в этом случае, это всего-лишь вода...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июля 2018, 08:02

      Как-то дешево для Зенита... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 июля 2018, 08:02

      5-й состав закупить решили? Сначала 2/3 предыдующих надо куда то девать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 05:03

      Не за что не поверю, что Богданыч решил создать Зенит-3.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2726

      a_who > Мары 14 июля 2018, 08:11

      бабосы осваивают...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 июля 2018, 02:12

      Просто вошли в положение парня - нормальный игрок, с умом, которого ВИДАвливают с окраины. Пусть играет...Ничего личного, никакой политики.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua > Par Mezan 14 июля 2018, 08:07

      Маскалики, какие же вы жалкие

      -3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июля 2018, 02:00

      Вот-вот, а представьте нет лимита, так он таким хламом все клубы затарят, будем потом сборную натурализировать.

      0
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