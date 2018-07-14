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Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Зенит»

14 июля 2018, 01:40
13

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может стать игроком «Зенита». Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«В число кандидатов на то, чтобы усилить состав сине-бело-голубых, входит венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Клуб из Санкт-Петербурга довольно серьeзно присматривается к этому игроку.

«Зенит» хочет купить левоногого защитника, поскольку есть вероятность, что Семак (главный тренер «Зенита» – прим. ред.) будет играть по схеме с тремя центральными защитниками», – сказал Арустамян.

По данным Transfermarkt, стоимость Кадара составляет 2 миллиона евро.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Зенит Динамо К Кадар Тамаш Арустамян Нобель
Комментарии (13)
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GoldPlayFIFARus9
1531522323
Нафига эти второсортные игроки? Есть Чернов. Есть Жирков. Зачем покупали Набиуллина?! Бадели и Кадары это обычные среднестатистические игроки. Вместо них можно использовать своих,русских парней.Если покупать,так толковых игроков,а не "средневесов"
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Par Mezan
1531523546
Просто вошли в положение парня - нормальный игрок, с умом, которого ВИДАвливают с окраины. Пусть играет...Ничего личного, никакой политики.
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Мары
1531533818
Не за что не поверю, что Богданыч решил создать Зенит-3.
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Nerlinger
1531544532
5-й состав закупить решили? Сначала 2/3 предыдующих надо куда то девать...
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VIPded
1531544559
Как-то дешево для Зенита... )))
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Bivaliy67
1531555134
В любом источнике готовы видеть кристально чистую воду? И даже в этом случае, это всего-лишь вода...
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smersh45
1531555535
балабол
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alexis02lion
1531573098
Если брать состав Динамо того сезона, то самый стабильный игрок. Шёл явно с прицелом дальше уехать в Европу, но вопрос поднимет ли ему цену приход в Зенит, тем более Вида ушёл и Тамаш сейчас может стать лидером этой команды в защите. Так что лучше пусть в Динамо остаётся. Хорошо хоть не темнокожего нападающего из того же Динамо пока не сватают в Зенит.
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zigbert
1531573769
Спрашивается :"Зачем"?
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ilichkadr
1532240907
Зачем Зениту венгерский защитник , если есть россияне Набиуллин, Чернов и Жирков? В игре с Интером лично мне очень понравился Набиуллин.
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