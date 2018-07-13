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    Семин: «Чорлука в финале ЧМ? Думаю, и наша причастность к этому есть»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре защитника Ведрана Чорлуки, который в составе сборной Хорватии готовится к финальному матчу ЧМ против Франции.

    «Мы должны поздравить Чорлуку с выходом в финал чемпионата мира. Футболист, который может стать чемпионом мира находится в «Локомотиве» – это очень важно. Думаю, что и наша причастность к этому есть.

    Чорлука – человек, который концентрируется на своей профессии. У него было очень много травм по ходу карьеры, по тому, как он их воспринимает и работает, он заслужил это достижение своим отношением к футболу.

    У него была тяжелейшая травма ахиллова сухожилия, и он вел индивидуальную подготовку для того, чтобы снова играть на таком уровне. Чорлука демонстрирует потрясающий профессионализм по отношению к своей работе, именно благодаря этому он и по сей день находится в составе сборной, помогает ей», – сказал Семин.

    Матч Франция – Хорватия пройдет 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2018 00:31
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:25

      Конечно престижно иметь такого игрока Локомотиву, тем более если Чорлука станет "Чемпионом мира".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 14:04

      в Локо почти не играл да и в сборной тем более

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 13 июля 2018, 07:47

      какие же вы гнилые

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Nintendo8800 13 июля 2018, 09:06

      Dendy3310, а вы тупые

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:20

      Если бы не Локо,не видать хорватам финала,добавил Юрий Палыч...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 июля 2018, 04:44

      Нашли чем гордиться ) он выходит на 3-10 минут максимум а то и вообще не выходит...

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      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > gol_kak_sokol 13 июля 2018, 11:57

      Ты здоров ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 июля 2018, 01:14

      И Смородская тоже причастна)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 13 июля 2018, 01:05

      скорее наоборот, его причастность в том что вы стали чемпионами

      1
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