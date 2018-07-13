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  • Семин: «Чорлука в финале ЧМ? Думаю, и наша причастность к этому есть»

Семин: «Чорлука в финале ЧМ? Думаю, и наша причастность к этому есть»

13 июля 2018, 00:31
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре защитника Ведрана Чорлуки, который в составе сборной Хорватии готовится к финальному матчу ЧМ против Франции.

«Мы должны поздравить Чорлуку с выходом в финал чемпионата мира. Футболист, который может стать чемпионом мира находится в «Локомотиве» – это очень важно. Думаю, что и наша причастность к этому есть.

Чорлука – человек, который концентрируется на своей профессии. У него было очень много травм по ходу карьеры, по тому, как он их воспринимает и работает, он заслужил это достижение своим отношением к футболу.

У него была тяжелейшая травма ахиллова сухожилия, и он вел индивидуальную подготовку для того, чтобы снова играть на таком уровне. Чорлука демонстрирует потрясающий профессионализм по отношению к своей работе, именно благодаря этому он и по сей день находится в составе сборной, помогает ей», – сказал Семин.

Матч Франция – Хорватия пройдет 15 июля.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Локомотив Хорватия Чорлука Ведран Семин Юрий
Комментарии (9)
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acor94
1531433159
скорее наоборот, его причастность в том что вы стали чемпионами
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juvseriy
1531433699
И Смородская тоже причастна)
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Dellleone
1531446259
Нашли чем гордиться ) он выходит на 3-10 минут максимум а то и вообще не выходит...
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KOLBIS
1531455644
Если бы не Локо,не видать хорватам финала,добавил Юрий Палыч...
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Nintendo8800
1531457278
какие же вы гнилые
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Garrincha58
1531479850
в Локо почти не играл да и в сборной тем более
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zigbert
1531553122
Конечно престижно иметь такого игрока Локомотиву, тем более если Чорлука станет "Чемпионом мира".
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