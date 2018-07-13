Семин: «Чорлука в финале ЧМ? Думаю, и наша причастность к этому есть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре защитника Ведрана Чорлуки, который в составе сборной Хорватии готовится к финальному матчу ЧМ против Франции.

«Мы должны поздравить Чорлуку с выходом в финал чемпионата мира. Футболист, который может стать чемпионом мира находится в «Локомотиве» – это очень важно. Думаю, что и наша причастность к этому есть.

Чорлука – человек, который концентрируется на своей профессии. У него было очень много травм по ходу карьеры, по тому, как он их воспринимает и работает, он заслужил это достижение своим отношением к футболу.

У него была тяжелейшая травма ахиллова сухожилия, и он вел индивидуальную подготовку для того, чтобы снова играть на таком уровне. Чорлука демонстрирует потрясающий профессионализм по отношению к своей работе, именно благодаря этому он и по сей день находится в составе сборной, помогает ей», – сказал Семин.

Матч Франция – Хорватия пройдет 15 июля.