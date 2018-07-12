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Мендеш продвигает трансфер Марсело в «Ювентус»

12 июля 2018, 18:16
9

Левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает Corriere della Sera, трансфер бразильца в туринский клуб продвигает агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш. На этой неделе португалец перешел из «Реала» в «Ювентус».

При этом туринцы на данный момент не заинтересованы в услугах Марсело. Тем не менее, если они захотят приобрести футболиста, им придется заплатить от 40 до 60 миллиона евро. Эти деньги клуб может получить от продажи Алекса Сандро, который играет на той же позиции, что и Марсело.

Ранее Марсело подписался на страницу «Ювентуса» в инстаграме.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Марсело
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1531409240
плавное перетекание мадрида в турин?
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Супервайзер
1531409559
Буду рад, если Марсело будет вновь играть с Роналду. Это лишь усилит Юве.
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Benifacto
1531410013
Марсело подписался на Юву, это просто ппц а не новость ВАУ!!!
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KOLBIS
1531410264
Мы с Тамарой ходим парой...
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iBragim2102
1531410346
Сандро не хуже Марсело.
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DeStar
1531416256
Не верю, что перес настолько глуп. Ладно роналду, ибо тут если не сейчас так через год например.. но марсело нет, он должен остаться и помочь реалу, тем более с новым тренером и без роналду.. хз че тут будет вообще
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Гуус
1531416508
Зачем менять молодого перспективного Алекса Сандро на старого марсело!
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zigbert
1531418234
Здесь чувствуется рука Роналду.
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