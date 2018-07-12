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    Мендеш продвигает трансфер Марсело в «Ювентус»

    Левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Как сообщает Corriere della Sera, трансфер бразильца в туринский клуб продвигает агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш. На этой неделе португалец перешел из «Реала» в «Ювентус».

    При этом туринцы на данный момент не заинтересованы в услугах Марсело. Тем не менее, если они захотят приобрести футболиста, им придется заплатить от 40 до 60 миллиона евро. Эти деньги клуб может получить от продажи Алекса Сандро, который играет на той же позиции, что и Марсело.

    Ранее Марсело подписался на страницу «Ювентуса» в инстаграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 18:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 20:57

      Здесь чувствуется рука Роналду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 12 июля 2018, 20:28

      Зачем менять молодого перспективного Алекса Сандро на старого марсело!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Гуус 13 июля 2018, 08:39

      между ними всего 3 года разницы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 июля 2018, 20:24

      Не верю, что перес настолько глуп. Ладно роналду, ибо тут если не сейчас так через год например.. но марсело нет, он должен остаться и помочь реалу, тем более с новым тренером и без роналду.. хз че тут будет вообще

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2018, 18:45

      Сандро не хуже Марсело.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 18:44

      Мы с Тамарой ходим парой...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1654

      Benifacto 12 июля 2018, 18:40

      Марсело подписался на Юву, это просто ппц а не новость ВАУ!!!

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2018, 18:32

      Буду рад, если Марсело будет вновь играть с Роналду. Это лишь усилит Юве.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 июля 2018, 18:27

      плавное перетекание мадрида в турин?

      3
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