Сарри выдвинул ультиматум президенту «Наполи» Де Лаурентису

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри выдвинул ультиматум президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису.

Этим летом неаполитанцев возглавил Карло Анчелотти. Несмотря на это, у Сарри остается действующий контракт с клубом до 2020 года. Де Лаурентис ведет переговоры с «Челси» по поводу перехода Сарри, но его не устраивает сумма, которую предлагают лондонцы.

Сарри предупредил президента «Наполи», что ему придется платить специалисту зарплату на протяжении всего оставшегося срока контракта, если Де Лаурентис не отпустит его в «Челси» в ближайшее время.

При этом лондонцы тоже не могут долго ждать подписание Сарри, поскольку уже начали предсезонную подготовку.