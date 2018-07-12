EA Sports включил Фернандеса, Черышева и Дзюбу в сборную ЧМ-2018

Компания EA Sports опубликовала свою сборную чемпионата мира-2018 для компьютерной игры FIFA 18.
В число запасных команды вошли три футболиста сборной России: защитник Марио Фернандес, полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба.
Стартовый состав сборной: Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Н’Голо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия), Гарри Кейн (Англия).
Запасные:
Вратари: Гильермо Очоа (Мексика), Уго Льорис (Франция).
Защитники: Марио Фернандес (Россия), Рафаэль Варан (Франция), Харри Магуайр (Англия).
Полузащитники: Денис Черышев (Россия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Иван Ракитич (Хорватия), Ирвинг Лосано (Мексика), Такаси Инуи (Япония).
Нападающие: Артем Дзюба (Россия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай), Марио Манджукич (Хорватия).