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    EA Sports включил Фернандеса, Черышева и Дзюбу в сборную ЧМ-2018

    Компания EA Sports опубликовала свою сборную чемпионата мира-2018 для компьютерной игры FIFA 18.

    В число запасных команды вошли три футболиста сборной России: защитник Марио Фернандес, полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба.

    Стартовый состав сборной: Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Н’Голо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия), Гарри Кейн (Англия).

    Запасные:

    Вратари: Гильермо Очоа (Мексика), Уго Льорис (Франция).

    Защитники: Марио Фернандес (Россия), Рафаэль Варан (Франция), Харри Магуайр (Англия).

    Полузащитники: Денис Черышев (Россия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Иван Ракитич (Хорватия), Ирвинг Лосано (Мексика), Такаси Инуи (Япония).

    Нападающие: Артем Дзюба (Россия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай), Марио Манджукич (Хорватия).

    Источник: Twitter

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    12.07.2018 14:48
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 июля 2018, 19:55

      А Головин был одним из лучших.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 июля 2018, 16:04

      Очоа классный вратарь !-ну уж больно много напропускал !...ну а Дзюба с какого перепуга ?-конечно он лишний !---добавить надо Модрича Перишича Ласкальта того же Кёйна Азара Эреру Лукаку ( мною не любимого Погба ), Виду ну и Субашича Гуадрадо Година Хименеса Кросса Гранквиста !

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2018, 15:47

      а толку, в РПЛ все равно не зашпилить в EA, это надо уже в PES смотреть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > FanatSerj 12 июля 2018, 16:07

      речь о 18 фифе, которая вышла почти год назад, там есть российская лига

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июля 2018, 15:29

      Дзюба 90?) Вы серьезно?

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 12 июля 2018, 15:01

      Прикольно, но в FIFA 19 российской лиги не будет

      1
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      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > T_REX 12 июля 2018, 15:28

      Играй в PES

      2
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