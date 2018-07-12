Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Бастен: «Сборная России должна быть довольна, что проиграла команде, которая вышла в финал ЧМ-2018»

    Экс-нападающий сборной Голландии и член группы технического анализа ФИФА Марко ван Бастен высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира-2018 и в целом о турнире.

    На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Что касается футбола, то игра России до турнира производила не очень хорошее впечатление на уровне мирового футбола. Но, несмотря на это, они сумели дойти до четвертьфинала. Это хорошо как для России, так и для всего турнира. Команде не повезло, они не смогли обыграть хорватов в серии пенальти, но всe равно их выступление стоит признать успешным. Они продемонстрировали хороший стиль игры в матче с Саудовской Аравией. В игре с Египтом россиянам немного повезло в эпизоде с автоголом. В целом они выступали хорошо, у них были неплохие, интересные матчи.

    В игре с Испанией они много оборонялись, но именно так им и можно было одолеть испанцев, поскольку технически они оснащены гораздо лучше. И это тоже часть футбола: недостаточно только техники, нужен настрой и тактика. Россия хорошо поработала, и им просто не повезло в матче с Хорватией, которая является прекрасной футбольной страной. Россия должна быть довольна, что их обыграла команда, которая вышла в финал.

    Думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Построены современные стадионы, поля фантастического качества, аншлаги были на каждом матче, никаких проблем не было», – сказал ван Бастен.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 июля 2018, 06:03

      А если Хорватия еще станет чемпионом, то можно гордиться успехом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 21:01

      А голландцы должны быть довольными тем, что чемпионами мира станут французы из их квалификационной группы. Просто обязаны гордиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2018, 20:18

      эту легенду-нах..
      жалко в 88-м не порвали..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 19:43

      Еще бы быть недовольными - играли с лучшими командами мира. И проиграли то одну игру в основное время.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 18:53

      так то верно говорит, мало кто ожидал что мы вообще до 1/4 дойдет. поэтому болельщики итак должны быть довольны.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 июля 2018, 16:22

      Мы должны быть рады, что вообще до этой стадии дошли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июля 2018, 16:16

      кто такой ван бастен ? как игрока знаю ,поклон ему... а дальше он никто

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 15:49

      А сборная Голландии довольна,что вообще не попала на ЧМ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 12 июля 2018, 14:20

      Всё по делу, а вот Голландии не было. А жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 июля 2018, 14:18

      Да, всё по делу сказал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11