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  • Ван Бастен: «Сборная России должна быть довольна, что проиграла команде, которая вышла в финал ЧМ-2018»

Ван Бастен: «Сборная России должна быть довольна, что проиграла команде, которая вышла в финал ЧМ-2018»

12 июля 2018, 14:13
14

Экс-нападающий сборной Голландии и член группы технического анализа ФИФА Марко ван Бастен высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира-2018 и в целом о турнире.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Что касается футбола, то игра России до турнира производила не очень хорошее впечатление на уровне мирового футбола. Но, несмотря на это, они сумели дойти до четвертьфинала. Это хорошо как для России, так и для всего турнира. Команде не повезло, они не смогли обыграть хорватов в серии пенальти, но всe равно их выступление стоит признать успешным. Они продемонстрировали хороший стиль игры в матче с Саудовской Аравией. В игре с Египтом россиянам немного повезло в эпизоде с автоголом. В целом они выступали хорошо, у них были неплохие, интересные матчи.

В игре с Испанией они много оборонялись, но именно так им и можно было одолеть испанцев, поскольку технически они оснащены гораздо лучше. И это тоже часть футбола: недостаточно только техники, нужен настрой и тактика. Россия хорошо поработала, и им просто не повезло в матче с Хорватией, которая является прекрасной футбольной страной. Россия должна быть довольна, что их обыграла команда, которая вышла в финал.

Думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Построены современные стадионы, поля фантастического качества, аншлаги были на каждом матче, никаких проблем не было», – сказал ван Бастен.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Хорватия ван Бастен Марко
Комментарии (14)
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Йогурт Мэн
1531394437
Всё по делу, а вот Голландии не было. А жаль.
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KOLBIS
1531399759
А сборная Голландии довольна,что вообще не попала на ЧМ...
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84aivengo
1531401418
кто такой ван бастен ? как игрока знаю ,поклон ему... а дальше он никто
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Etiainen
1531401737
Мы должны быть рады, что вообще до этой стадии дошли
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OfaZavr
1531410837
так то верно говорит, мало кто ожидал что мы вообще до 1/4 дойдет. поэтому болельщики итак должны быть довольны.
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zigbert
1531413830
Еще бы быть недовольными - играли с лучшими командами мира. И проиграли то одну игру в основное время.
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shinnik
1531415912
эту легенду-нах.. жалко в 88-м не порвали..
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ЮНик
1531418493
А голландцы должны быть довольными тем, что чемпионами мира станут французы из их квалификационной группы. Просто обязаны гордиться!
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Superviser77
1531451026
А если Хорватия еще станет чемпионом, то можно гордиться успехом...
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