Ван Бастен: «Сборная России должна быть довольна, что проиграла команде, которая вышла в финал ЧМ-2018»

Экс-нападающий сборной Голландии и член группы технического анализа ФИФА Марко ван Бастен высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира-2018 и в целом о турнире.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Что касается футбола, то игра России до турнира производила не очень хорошее впечатление на уровне мирового футбола. Но, несмотря на это, они сумели дойти до четвертьфинала. Это хорошо как для России, так и для всего турнира. Команде не повезло, они не смогли обыграть хорватов в серии пенальти, но всe равно их выступление стоит признать успешным. Они продемонстрировали хороший стиль игры в матче с Саудовской Аравией. В игре с Египтом россиянам немного повезло в эпизоде с автоголом. В целом они выступали хорошо, у них были неплохие, интересные матчи.

В игре с Испанией они много оборонялись, но именно так им и можно было одолеть испанцев, поскольку технически они оснащены гораздо лучше. И это тоже часть футбола: недостаточно только техники, нужен настрой и тактика. Россия хорошо поработала, и им просто не повезло в матче с Хорватией, которая является прекрасной футбольной страной. Россия должна быть довольна, что их обыграла команда, которая вышла в финал.

Думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Построены современные стадионы, поля фантастического качества, аншлаги были на каждом матче, никаких проблем не было», – сказал ван Бастен.