Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

    Итальянский профсоюз объявил, что рабочие завода автопроизводителя FIAT в коммуне Мельфи устроят забастовку из-за перехода нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 105 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет выплачена посредством спонсорства материнской компании «Ювентуса» Exor, которая владеет FIAT и «Феррари». Это вызвало негативную реакцию у сотрудников завода.

    «Недопустимо, что в то время как работники продолжают нести огромные экономические жертвы, компания тратит сотни миллионов евро на покупку футболиста.

    Нам говорят, что времена тяжелые, что нужно прибегать к социальной защите, ждать запуска новых моделей, которые никогда не появятся. И пока рабочие и их семьи все больше затягивают пояса, компания решает вложить много денег в единственный человеческий ресурс! Разве это справедливо? Нормально ли для одного человека зарабатывать миллионы, в то время как тысячи семей не могут дотянуть до середины месяца?

    Мы все сотрудники одного собственника, но эта разница в обращении не может и не должна быть принята. Как минимум три поколения работников «Фиата» сделали состояние компании, но взамен они получали только жизнь в нищете. Компания должна инвестировать в модели автомобилей, которые гарантируют будущее тысяч людей, а не обогащать только одного.

    Это должно быть целью – компания, которая ставит интересы своих сотрудников на первое место. Если это не так, это потому, что они предпочитают мир футбола, развлечений и всего остального.

    По причинам, описанным выше, сотрудники завода объявили забастовку с 22:00 воскресенья, 15 июля, до 18:00 вторника, 17 июля», – говорится в заявлении.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Ivan7107 12 июля 2018, 09:03

      У нас никто бастовать не будет , потому что путинские менты сожрут заживо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 18:53

      все верно сказали, их можно и нужно понять. но думаю у них не много шансов чего-то добиться забастовкой, как говориться это уже совершившийся факт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 июля 2018, 18:09

      Вот ведь как там у них, на загнивающем западе. Вышли - и бастуют. Времена видите ли тяжёлые. Интересно у нас работники газпрома выйдут бастовать если Зенит прикупит очередного Халка? Вряд ли. У них же времена лёгкие, у сотрудников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 17:48

      Конечно для завода Фиат ,это не такие большие деньги но расплачиваться своими кровными у рабочих нет никакого желания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 июля 2018, 17:40

      Нам тогда надо постоянно бастовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июля 2018, 17:28

      Можно сравнить з-ты в Италии с з-тами в России? Думаю сложно. Но богатые тоже плачут. Там хоть попытка сопротивления несправедливоси,а у нас полный восторг и эйфория.Черчесов -2,5 млн. за то,что Зобнин набегал 82 км. Ура!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 11 июля 2018, 16:44

      А у нас во время чемпионата мира три клуба закончили существование.. жизнь не справедливая штука))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > rizonator 11 июля 2018, 17:03

      помимо Амкара,Тосно и Кубани ,если покопаться во 2 лиге ещё как минимум столько же наберётся команд)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 июля 2018, 16:34

      Рабочие не понимают, что Роналду- это весьма эффективная инвестиция, которая в итоге принесет Юве и его хозяевам значительно больше денег, чем новые марки автомобилей. Автомобиль сегодня может сделать любая приличная профильная компания, но не факт, что его можно будет продавать в требуемых для окупаемости инвестиций количествах. Роналду- раскрученный бренд, которого не надо продвигать на рынок. Рабочим этого не понять, конечно, потому они и рабочие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 июля 2018, 16:23

      К СОЖАЛЕНИЮ ОДИН БОГАТЕЕТ,А ДРУГИЕ ТУТ ЖЕ БЕДНЕЮТ СУРОВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ГЛАВЕНСТВУЕТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
      ДЛЯ СРАВНЕНИЯ В РОССИИ ТОЖЕ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ФУТБОЛИСТОВ И ИХ НЕ АДЕКВАТНЫЕ ЗАРПЛАТЫ СОСЕДСТВУЮ С НИЩИМИ ФУТБОЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 16:07

      "Как минимум три поколения работников «Фиата» сделали состояние компании, но взамен они получали только жизнь в нищете."

      Интересно бы понять, что такое для них "нищета" ?
      По нашим понятиям в нищете 3 поколения явно не выжить, где то там на втором поколении пора было бы и загнуться.

      блин, а вообще как то за долбал этот Бомбардир, тут ЧМ в кульминации, а они то ЖКХ, то про нищих Итальянцев, прям супер футбольные новости.
      Интересно как там на соккере поживают? тоже помойка, а не футбольный ресурс?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11