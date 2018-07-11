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  • Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

11 июля 2018, 15:22
41

Итальянский профсоюз объявил, что рабочие завода автопроизводителя FIAT в коммуне Мельфи устроят забастовку из-за перехода нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет выплачена посредством спонсорства материнской компании «Ювентуса» Exor, которая владеет FIAT и «Феррари». Это вызвало негативную реакцию у сотрудников завода.

«Недопустимо, что в то время как работники продолжают нести огромные экономические жертвы, компания тратит сотни миллионов евро на покупку футболиста.

Нам говорят, что времена тяжелые, что нужно прибегать к социальной защите, ждать запуска новых моделей, которые никогда не появятся. И пока рабочие и их семьи все больше затягивают пояса, компания решает вложить много денег в единственный человеческий ресурс! Разве это справедливо? Нормально ли для одного человека зарабатывать миллионы, в то время как тысячи семей не могут дотянуть до середины месяца?

Мы все сотрудники одного собственника, но эта разница в обращении не может и не должна быть принята. Как минимум три поколения работников «Фиата» сделали состояние компании, но взамен они получали только жизнь в нищете. Компания должна инвестировать в модели автомобилей, которые гарантируют будущее тысяч людей, а не обогащать только одного.

Это должно быть целью – компания, которая ставит интересы своих сотрудников на первое место. Если это не так, это потому, что они предпочитают мир футбола, развлечений и всего остального.

По причинам, описанным выше, сотрудники завода объявили забастовку с 22:00 воскресенья, 15 июля, до 18:00 вторника, 17 июля», – говорится в заявлении.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (41)
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Евгений Агеев
1531312034
И только у нас в России терпят и ждут непонятно чего..
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panmon
1531312718
Я конечно не буду спорить, но вероятно это продуманный шаг чтобы модели все-таки появились... Просто так никто не будет отдавать 100 лямов. Клубу этот трансфер конечно принесет кучу денег, надеюсь завод тоже не останется в минусе
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insider_retro
1531313594
Вот этим и отличается профсоюзное движение других стран от наших подхалимских профсоюзов с водопадными подбородками, которые не защищают права и потребности рабочих и служащих...
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FanatSerj
1531314464
"Как минимум три поколения работников «Фиата» сделали состояние компании, но взамен они получали только жизнь в нищете." Интересно бы понять, что такое для них "нищета" ? По нашим понятиям в нищете 3 поколения явно не выжить, где то там на втором поколении пора было бы и загнуться. блин, а вообще как то за долбал этот Бомбардир, тут ЧМ в кульминации, а они то ЖКХ, то про нищих Итальянцев, прям супер футбольные новости. Интересно как там на соккере поживают? тоже помойка, а не футбольный ресурс?
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fanchik
1531315382
К СОЖАЛЕНИЮ ОДИН БОГАТЕЕТ,А ДРУГИЕ ТУТ ЖЕ БЕДНЕЮТ СУРОВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ГЛАВЕНСТВУЕТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ В РОССИИ ТОЖЕ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ФУТБОЛИСТОВ И ИХ НЕ АДЕКВАТНЫЕ ЗАРПЛАТЫ СОСЕДСТВУЮ С НИЩИМИ ФУТБОЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ
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Супервайзер
1531316077
Рабочие не понимают, что Роналду- это весьма эффективная инвестиция, которая в итоге принесет Юве и его хозяевам значительно больше денег, чем новые марки автомобилей. Автомобиль сегодня может сделать любая приличная профильная компания, но не факт, что его можно будет продавать в требуемых для окупаемости инвестиций количествах. Роналду- раскрученный бренд, которого не надо продвигать на рынок. Рабочим этого не понять, конечно, потому они и рабочие.
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rizonator
1531316683
А у нас во время чемпионата мира три клуба закончили существование.. жизнь не справедливая штука))
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val-berezko
1531319332
Можно сравнить з-ты в Италии с з-тами в России? Думаю сложно. Но богатые тоже плачут. Там хоть попытка сопротивления несправедливоси,а у нас полный восторг и эйфория.Черчесов -2,5 млн. за то,что Зобнин набегал 82 км. Ура!
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zigbert
1531320537
Конечно для завода Фиат ,это не такие большие деньги но расплачиваться своими кровными у рабочих нет никакого желания.
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OfaZavr
1531324412
все верно сказали, их можно и нужно понять. но думаю у них не много шансов чего-то добиться забастовкой, как говориться это уже совершившийся факт.
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