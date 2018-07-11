Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

Итальянский профсоюз объявил, что рабочие завода автопроизводителя FIAT в коммуне Мельфи устроят забастовку из-за перехода нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет выплачена посредством спонсорства материнской компании «Ювентуса» Exor, которая владеет FIAT и «Феррари». Это вызвало негативную реакцию у сотрудников завода.

«Недопустимо, что в то время как работники продолжают нести огромные экономические жертвы, компания тратит сотни миллионов евро на покупку футболиста.

Нам говорят, что времена тяжелые, что нужно прибегать к социальной защите, ждать запуска новых моделей, которые никогда не появятся. И пока рабочие и их семьи все больше затягивают пояса, компания решает вложить много денег в единственный человеческий ресурс! Разве это справедливо? Нормально ли для одного человека зарабатывать миллионы, в то время как тысячи семей не могут дотянуть до середины месяца?

Мы все сотрудники одного собственника, но эта разница в обращении не может и не должна быть принята. Как минимум три поколения работников «Фиата» сделали состояние компании, но взамен они получали только жизнь в нищете. Компания должна инвестировать в модели автомобилей, которые гарантируют будущее тысяч людей, а не обогащать только одного.

Это должно быть целью – компания, которая ставит интересы своих сотрудников на первое место. Если это не так, это потому, что они предпочитают мир футбола, развлечений и всего остального.

По причинам, описанным выше, сотрудники завода объявили забастовку с 22:00 воскресенья, 15 июля, до 18:00 вторника, 17 июля», – говорится в заявлении.