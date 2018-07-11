Бэйл решил остаться в «Реале» после ухода Роналду

Бэйл хорош! Его просто неправильно использовали, так как находился в окружении банды Роналду! Теперь есть шанс показать свое мастерство в полной силе! Думаю в Реале теперь и другие игроки раскроются по полной, если конечно же еще и Лопетеги покажет себя как профессионал!
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжит выступать в составе испанского клуба.
Валлиец принял такое решение после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». После этого шага португальца, Бэйл более оптимистично смотрит на свое будущее в клубе.
Хавбек в прошлом сезоне имел сложности во взаимоотношениях с Зинедином Зиданом, которого на посту главного тренера сменил этим летом Хулен Лопетеги.
28-летний футболист сыграл в 39 матчах за «Реал» в минувшем сезоне. В них он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.