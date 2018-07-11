Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл решил остаться в «Реале» после ухода Роналду

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжит выступать в составе испанского клуба.

    Валлиец принял такое решение после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». После этого шага португальца, Бэйл более оптимистично смотрит на свое будущее в клубе.

    Хавбек в прошлом сезоне имел сложности во взаимоотношениях с Зинедином Зиданом, которого на посту главного тренера сменил этим летом Хулен Лопетеги.

    28-летний футболист сыграл в 39 матчах за «Реал» в минувшем сезоне. В них он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 июля 2018, 14:10

      Бэйл хорош! Его просто неправильно использовали, так как находился в окружении банды Роналду! Теперь есть шанс показать свое мастерство в полной силе! Думаю в Реале теперь и другие игроки раскроются по полной, если конечно же еще и Лопетеги покажет себя как профессионал!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Fin035 11 июля 2018, 14:17

      Теперь Асенсио дорога в стартовый состав открыта, у него огромный потенциал. Иско больше свободы получит. Глядишь Бейл расскроется(возможно на левом фланге)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 13:11

      Фу подумал Гарет,баба с возу,кобыле легче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 июля 2018, 12:53

      Каждый хозяин своей судьбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 12:17

      Это шанс продемонстрировать весь свой потенциал. Хорошо, что остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 12:04

      И сделал пожалуй правильно ,теперь в этом нет особой нужды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 11 июля 2018, 11:48

      ну а х.у.л.е.н.а ему дергаться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 11:46

      А чего ему дёргаться. С уходом Зидана и Роналду у него очень большая вероятность играть в основе "сливочных."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 11 июля 2018, 11:33

      Проблема Бэйла связанная с попаданием в стартовый состав последние два сезона, это череда травм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 июля 2018, 11:27

      Пришло время показать себя, и если возможно, показать свои лидерские качества.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11