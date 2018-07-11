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Бэйл решил остаться в «Реале» после ухода Роналду

11 июля 2018, 10:06
9

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжит выступать в составе испанского клуба.

Валлиец принял такое решение после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». После этого шага португальца, Бэйл более оптимистично смотрит на свое будущее в клубе.

Хавбек в прошлом сезоне имел сложности во взаимоотношениях с Зинедином Зиданом, которого на посту главного тренера сменил этим летом Хулен Лопетеги.

28-летний футболист сыграл в 39 матчах за «Реал» в минувшем сезоне. В них он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

Источник: AS
Испания. Примера Трансферы Реал Роналду Криштиану Бэйл Гарет Лопетеги Хулен Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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Dmitrii Darian
1531298014
Проблема Бэйла связанная с попаданием в стартовый состав последние два сезона, это череда травм
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Рубик Докоян
1531298793
А чего ему дёргаться. С уходом Зидана и Роналду у него очень большая вероятность играть в основе "сливочных."
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Дон_Шип
1531298889
ну а х.у.л.е.н.а ему дергаться?
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zigbert
1531299880
И сделал пожалуй правильно ,теперь в этом нет особой нужды.
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DOCTOR PENALTY
1531300629
Это шанс продемонстрировать весь свой потенциал. Хорошо, что остался.
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DIDI 23
1531302837
Каждый хозяин своей судьбы.
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KOLBIS
1531303889
Фу подумал Гарет,баба с возу,кобыле легче...
Ответить
Fin035
1531307431
Бэйл хорош! Его просто неправильно использовали, так как находился в окружении банды Роналду! Теперь есть шанс показать свое мастерство в полной силе! Думаю в Реале теперь и другие игроки раскроются по полной, если конечно же еще и Лопетеги покажет себя как профессионал!
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