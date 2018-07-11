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    Хендерсон: «У Англии были победы в прошлом. Надеюсь, мы добьемся еще пары в России»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон предпочитает думать о настоящем, а не о прошлом команды.

    «Я думаю, мы должны сосредоточиться на том, что должны сделать сейчас, а не на истории. Это очень важная игра для нас, и дополнительная мотивация нам не нужна.

    У нас были победы в прошлом, в том числе в 1966 году, когда чемпионат мира был в Англии. Надеюсь, в течение ближайшей недели мы добьемся еще пары побед», – заявил футболист.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018

    Источник: ФИФА

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    11.07.2018 08:54
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