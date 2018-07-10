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    Агент Рыжикова: «Сергей может продолжить карьеру в Китае, Голландии или Бельгии»

    Агент бывшего вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов рассказал о поиске нового рабочего места для футболиста. Голкипер может оказаться в Китае.

    – Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?

    – Понимание есть. Был вариант с «Витессом». Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Леонида Слуцкого. Все-таки «Витесс» – фарм-клуб «Челси», поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

    – Какие остались варианты?

    – Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет. Плюс есть вариант в первой лиге Китая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2018 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 20:51

      Жаль, что не вернётся в Спартак

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 21:02

      при чем тут Спартак?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > 88serega88 10 июля 2018, 23:36

      вышел оттуда, и месяца полтора назад хотели подписать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 10 июля 2018, 20:48

      В Брюгге к Габулову

      0
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