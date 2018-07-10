Агент Рыжикова: «Сергей может продолжить карьеру в Китае, Голландии или Бельгии»

Агент бывшего вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов рассказал о поиске нового рабочего места для футболиста. Голкипер может оказаться в Китае.

– Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?

– Понимание есть. Был вариант с «Витессом». Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Леонида Слуцкого. Все-таки «Витесс» – фарм-клуб «Челси», поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

– Какие остались варианты?

– Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет. Плюс есть вариант в первой лиге Китая.