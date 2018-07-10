Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россияне верят, что Франция выиграет ЧМ-2018

10 июля 2018, 06:32
21

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные проведенного опроса относительно фаворита чемпионата мира-2018. В полуфиналах встретятся Франция с Бельгией, а Англия – с Хорватией​.

21 процент участников опроса верит в то, что чемпионом мира станут французы, 18 процентов считают, что выиграют англичане, хорватам предпочтение отдали 17 процентов, а бельгийцам – 14 процентов.

Опрос был проведен 8 июля. Опрошено было 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Франция Англия Хорватия Бельгия
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1531194896
Бельгия,сто пудово...
Ответить
Рубик Докоян
1531197181
Более симпатична с футбольной точки зрения пара Франция-Бельгия и хотелось бы, чтобы кто-то из них выиграл в финале. А как будет посмотрим, неожиданностей и сюрпризов этот чемпионат предоставил не мало.
Ответить
Старикан
1531197675
Бельгия показала наиболее уверенную и содержательную игру на протяжении всего турнира! Не погнушалась даже у Англии выиграть, хотя ей это совсем не было нужно...Заслуживает победы!
Ответить
Masteralex
1531197722
в финале будут Бельгия и Англия
Ответить
спанчес
1531201014
выиграет бельгия
Ответить
Добрый Бобер
1531203945
Я за Бельгию.
Ответить
babenko1977
1531204318
Я за Францию но красивее играет бельгия
Ответить
тщмек 19
1531205831
с помощью телефонного интервью... Спецы еще те.
Ответить
батог
1531205903
Болею за Бельгию. Но будет прикол если выиграет Англия. У них болельщиков-то 15-20 тысяч наберется. Обкакались ехать в страну, где по улицам ходят медведи и на каждом углу англичан травят "новичком"!!! То бишь команда - чемпион, а никто не видел как команда им стала!
Ответить
zigbert
1531238340
Команды совершенно равные. Буду соблюдать нейтралитет и наслаждаться футболом.
Ответить
Главные новости
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
1
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+