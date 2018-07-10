Россияне верят, что Франция выиграет ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные проведенного опроса относительно фаворита чемпионата мира-2018. В полуфиналах встретятся Франция с Бельгией, а Англия – с Хорватией​.

21 процент участников опроса верит в то, что чемпионом мира станут французы, 18 процентов считают, что выиграют англичане, хорватам предпочтение отдали 17 процентов, а бельгийцам – 14 процентов.

Опрос был проведен 8 июля. Опрошено было 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.