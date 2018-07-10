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    Россияне верят, что Франция выиграет ЧМ-2018

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные проведенного опроса относительно фаворита чемпионата мира-2018. В полуфиналах встретятся Франция с Бельгией, а Англия – с Хорватией​.

    21 процент участников опроса верит в то, что чемпионом мира станут французы, 18 процентов считают, что выиграют англичане, хорватам предпочтение отдали 17 процентов, а бельгийцам – 14 процентов.

    Опрос был проведен 8 июля. Опрошено было 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2018 06:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 18:59

      Команды совершенно равные. Буду соблюдать нейтралитет и наслаждаться футболом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 10 июля 2018, 13:45

      Возникает вопрос: где еще 30% опрошенных?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 июля 2018, 12:02

      Ну вот сегодня и посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 июля 2018, 09:58

      Болею за Бельгию. Но будет прикол если выиграет Англия. У них болельщиков-то 15-20 тысяч наберется. Обкакались ехать в страну, где по улицам ходят медведи и на каждом углу англичан травят "новичком"!!! То бишь команда - чемпион, а никто не видел как команда им стала!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июля 2018, 09:57

      с помощью телефонного интервью...
      Спецы еще те.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2018, 09:32

      да пофиг кто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 июля 2018, 09:31

      Я за Францию но красивее играет бельгия

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 10 июля 2018, 09:31

      Бельгия победит мой прогноз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 июля 2018, 09:25

      Я за Бельгию.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +437

      andr2112 > Добрый Бобер 10 июля 2018, 12:16

      И я тоже!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 08:36

      выиграет бельгия

      2
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