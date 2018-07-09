Артур Нигматуллин: «Арсенал» был конкретен в своем предложении, поэтому я перешел в Тулу»

Новичок «Арсенала» голкипер Артур Нигматуллин рассказал о том, как он оказался в тульском клубе.

«Я не ждал такой ситуации с моим предыдущим клубом, «Амкаром». Когда все произошло, тульский «Арсенал» был конкретен в своем предложении, именно поэтому я здесь.

Какие задачи я ставлю перед собой? Не пропускать голы, быть полезным и важным для команды», – рассказал Нигматуллин.

Голкипер выступал за «Амкар» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей в РФПЛ, пропустив в них 28 голов.